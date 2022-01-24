納豆驚傳腦出血！天冷頭痛是前兆　醫曝8危險因子「有異狀快就醫」

▲藝人納豆驚傳腦出血。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

藝人納豆驚傳腦出血送醫開刀急救，引發外界關注。腦出血又稱為腦溢血、出血性腦中風，主要跟腦血管的病變、硬化有關，生活習慣、天氣寒冷等因素也有影響，包括高血壓、糖尿病、抽菸、肥胖等8大危險因子。而腦中風根據不同部位的出血，有不同前兆，例如頭痛、噁心、嘔吐等，若有類似症狀要趕緊就醫，不可輕忽。

根據台中榮總網站指出，出血性腦中風起病急驟、病情兇險、死亡率非常高，是急性腦血管病中最嚴重的一種。其中，腦中風的危險因子又分為可改變及不可改變兩種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲腦中風經常伴隨著頭痛、噁心、嘔吐等症狀。（圖／免費圖庫pixabay）

可改變的8個危險因子

高血壓：易導致血管壁受損，併發血栓症，引起缺血性腦中風。

糖尿病：血糖過高會造成血管的變性、血液黏度的增加及血管本身的硬化，發生在腦部會造成腦中風。

心臟病：有些心臟病會在心臟產生血栓，脫落的栓子隨血流跑到腦部塞住血管，就發生腦中風 。

高血脂症：膽固醇及中性脂肪均會沈積在管壁，發生血栓、粥狀硬化而破壞血管。

抽菸：菸草中尼古丁可使血管痙攣、心跳加快、血壓升高，加速動脈硬化。

喝酒：過量飲酒可能導致中樞神經興奮，造成精神亢進，血壓上升而心跳加快，易誘發腦出血。

肥胖：肥胖的人容易發生高血壓、糖尿病、心臟病等疾病，也是可能導致腦中風的因素。

頸動脈狹窄：頸動脈狹窄患者易在狹窄處產生血栓，嚴重的頸動脈狹窄也會影響腦部的血流供應。

不可改變的因子則為年齡、性別、種族等先天性的因素。像是直系親屬或母系親屬中有腦中風家族病史的人，得到腦中風的機會較高。此外，以前罹患過腦中風或暫時性腦缺血者，有10%緊接著會在一年內會再發生腦中風，六分之一的腦中風倖存者在隨後兩年內會發生下一次的腦中風。

▲醫師提醒，冬天會使中風機會增加，民眾務必最好保暖措施。（圖／取自免費圖庫pixabay）

出血性腦中風症狀

南投醫院神經內科主任張嘉為醫師指出，腦中風常見症狀包括突發性的單側肢體無力、感覺異常、臉歪斜、說話不清楚、步態不穩及失語症等。

根據衛福部死因統計資料顯示，103年因心臟病、中風及高血壓疾病死亡人數高達36595人，平均每天就有101.6人因為心血管疾病死亡。提醒民眾若出現下列中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期：

中風徵兆：牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握急性中風搶救的黃金3小時：

1.「F」=FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」=ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」=SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

4.「T」=TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

南投醫院院長洪弘昌表示，冬天來臨，中風機會增加，民眾務必做好保暖措施，外出宜身著保暖大衣、帽子、圍巾、厚襪子，出門前活動四肢暖和身體；而早起運動的老年人應調整外出時間，建議等太陽出來，氣溫回升再出門。