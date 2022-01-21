搶救90分鐘！男心肌梗塞救護車接駁急送　醫院開綠色通道救命

▲男子突發心肌梗塞，救護車救護員正施以急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮南區17日晚餐時分，轄區富源消防分隊出勤了一件主訴為胸悶的救護案件，出勤的同仁依照局內救護作業流程替該位患者進行了12導程心電圖檢查，上傳雲端群組後不到1分鐘，立刻由慈濟醫院的心臟內科陳郁志主任判讀為ST段上升的心肌梗塞，需要立刻送到可實施心導管手術的醫院治療。

此類心肌梗塞通常都是供給心臟養分且大條的冠狀動脈塞住導致缺血，心肌細胞將因此得不不到養分，時間一長就會壞死，如果心肌細胞死亡太多，有可能會引起致命性的心律不整或是心臟衰竭，而最嚴重的狀況就是造成死亡。

根據醫學研究的證據，搶在黃金的90分鐘內打通阻塞的血管對病患後續復原狀況是很有幫助的，而目前有能力執行緊急心導管手術的醫院都位在花蓮市區，長距離的救護後送對轄區廣大且人力稀少的中南區消防同仁而言無疑是一種壓力。





醫師回覆後不到5分鐘，消防局救護科及指揮科隨即透過無線電與群組的聯繫，由指揮科立即派遣壽豐分隊前往接駁，雙方在鳳林地區完成接駁後，由壽豐分隊將病人送往花蓮慈濟醫院。

在轉送過程中，在救護車上的高級救護技術員劉冠麟也依據預立醫囑給予雙重抗血小板藥物，並再次執行心電圖檢查，醫師們判讀仍為STEMI，在救護車抵達醫院之前，院方也已經啟動綠色通道機制，病人到院後就立即送入心導管室緊急處置，成功救回一命。

▲兩區消防分隊救護車以接駁方式，及時將病患送醫急救。

病人的主治醫師表示，該病人右側冠狀動脈已完全阻塞，且合併有低血壓症狀，經過放置塗藥支架後病況穩定很多，術後轉入內科加護病房觀察。



花蓮縣消防局林文瑞局長表示，近日天氣變化大，提醒鄉親如果有胸悶、胸痛合併冒冷汗甚至到暈厥等狀況，都是急性心肌梗塞的前兆，請一定要打119來協助就醫，避免自行就醫途中病況變化無法自行處理。

近年來花蓮縣消防局與醫療指導醫師、急救責任醫院共同合作，嘗試建立一套合理且可行的制度，將南區病人透過接駁方式，迅速送往花蓮市大型醫院緊急處置，希望能搶救更多的生命，而這起案例正是這個制度下令人振奮的成果。