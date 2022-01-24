隨到隨打！北車今起換BNT、AZ上場　1、2劑拿200元商品卡

▲台北車站疫苗接種站。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北車站曾設站「隨到隨打」莫德納，打疫苗送禮券，吸引許多民眾前往。台北車站1月24日起改打BNT和AZ，且接種1、2劑可獲得200元商品卡。由於台北車站春節期間1月28日至2月6日將暫停施打疫苗，有意前往的民眾把握4天機會。

台北車站大廳1月24日至1月27日上午9時至12時會幫忙消化1922預約平台的莫德納追加劑，下午1時至晚間8時開放BNT和AZ「隨到隨打」，1月24日、1月26日、1月27日打BNT，1月25日打AZ。

施打對象為所有在台人士，包括：一、18歲以上從未打第一劑；二、第一劑打AZ疫苗間隔8週；三、第一劑打莫德納、BNT、高端疫苗間隔4週；四、追加劑：18歲以上已接種第二劑新冠疫苗後間隔滿12週。

除了台北車站之外，台北市另有10處中型接種站，為1922平台預約，包括市府、東區地下街7號廣場、雙連地下街爵士廣場、中油中崙球場、富福活動中心、文山行政中心、南港車站、慈濟內湖聯絡處、義信禮堂，以及奇岩活動中心。

中型接種站施打疫苗時間為1月24日至1月27日，下午1時開放現場掛號接種服務，現場掛號廠牌，1月24日、1月26日、1月27日打BNT第1、2劑、追加劑；1月25日接種AZ第1、2劑。

另外，京站接種站（百貨內1樓捷運Y3出口處）1月24日至1月28日提供1922預約平台之民眾，接種高端疫苗。

▼台北車站1月24日起，連續4天改提供BNT、AZ。（圖／台北市衛生局）

