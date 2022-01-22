本土炸82例「醫見1數據想哭了」！　曝大爆發時間點

▲本土疫情升溫，名醫擔心疫情高峰將會出現在春節結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情急速擴大！指揮中心今（22日）宣布，本土暴增82例確診，創下今年新高。對此，醫師潘建志在臉書發文貼出確診數趨勢圖，並且預言Omicron疫情高峰將落在春節之後，「看到自己畫的圖我都想哭了」。

潘建志醫師表示，Omicron病毒株向上拐點已經出現，呈指數等級增加，「我多次含蓄地警示過了，這是R0 =10，空氣傳染（airborne），氣溶膠傳播（aerosol），麻疹病毒等級的威力。」

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潘建志醫師分析，國外Omicron來的快去的也快，第一例出現到高峰約一個半月(之前變異株約2個月)，45天左右，但住院死亡數高峰點會晚1-3星期。

▲國內3大群聚確診數累計趨勢圖。（圖／BillyPan 潘建志醫師臉書）

針對台灣疫情的走向未來會如何發展？潘建志醫師指出，對台灣最痛苦的是，Omicron疫情高峰將會落在春節後，「看到自己畫的圖我都想哭了」，Omicron雖然偏輕症，但乘上確診數實在太高，住院和死亡的絕對數字很多國家創下歷史新高。

「別說我製造恐慌，我才是治療恐慌症的專家！」潘建志認為，面對Omicron台灣不可能輕鬆，做為負責任的醫師網路寫手，有必要分享見解和知識，幫助大家保護家人，趨吉避凶，掌握情況，才是最有效避免恐慌的方法。