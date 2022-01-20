阿伯拿筷子戳2下「豆腐是硬的」退給老闆拒付錢！他目睹全程：超噁

▲原PO到小吃店用餐，看到驚人的一幕，圖為示意圖。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享到小吃店吃飯遇見的奇景，一名阿伯點了豆腐，卻跟老闆反應「豆腐太硬」，接著老闆補上一盤新的，只見阿伯用筷子戳了幾下後，端回去跟老闆說「不用補了」，原本的那份不要算錢就好，之後阿伯用餐完畢，將錢放在桌上後就走掉了，她在一旁目睹全過程，當場傻眼。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，一名阿伯跟老闆反應「今天的豆腐怎麼那麼硬！」他聽到後傻眼，「豆腐我還真是第一次聽到有人嫌硬的」，接著老闆忙完後送上一份新的豆腐，但阿伯拿著筷子戳了一下，測試豆腐的硬度，接著整盤端回去給老闆，表示不需要補了，原本的不算錢就好。

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之後阿伯用完餐後，自己算好價格後，把零錢放在桌上就拍拍屁股開著車走了，他目睹整個過程傻眼表示，「你當下不要就還老闆，你還戳了幾下再端回去，吃到那盤的不就很衰」，店家就算衛生做到滿分，也敵不過噁心的客人，「我一直想到，萬一我吃的東西是上一個客戳過的怎麼辦！」

▲阿伯嫌棄豆腐是硬的。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

貼文曝光後，引起網友們討論，「可能豆腐比他下面硬，他不開心」、「這傢伙大概年輕時就這芭樂樣了」、「真的是白白吃人家豆腐」、「小吃攤就是無奈」、「正常餐飲業店家不會把送到客人桌上的食物再給下一位」、「隱身於市的豆腐達人，專吃人家豆腐」。

不過，有網友指出，豆腐真的有軟的跟硬的，「豆腐真有軟硬之分。像自己只愛軟豆腐（中華嫰豆腐），有些比較硬又有腥味的傳統豆腐就啃不下去」、「撇開老人不說。豆腐本來就有嫩的跟硬的」、「嫌硬不奇怪也沒問題，老闆要補一塊，他說乾脆別算錢，也只是常見的沒品行為，但戳了一下再說別算錢真的是沒衛生兼沒品兼自私，這就了不起了」。