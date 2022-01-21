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社會 社會焦點 保障人權

遺體偷放儲藏室讓70萬人喝洗屍水　違法殯葬業者沒在怕還漲價

▲唯一合法禮儀控訴被追殺　竹東公所：有查報但非主管機關。（圖／業者提供）

▲竹東鎮生命禮儀館的承包業者控訴鎮公所放任非法、追殺合法。（圖／業者提供）

記者陳雕文／新竹報導

新竹縣竹東鎮有6間違法禮儀社，前年被爆將「洗屍水」排入溪中，下游70萬居民健康堪慮、甚至將確診者遺體丟包火葬場門口！議員跟民眾共檢舉152件違法行徑，只被裁罰不到10次！如今鎮公所又逼唯一一間合法業者不得營業。對此縣府發出聲明說，「希望業者朝合法化努力」，業者根本不痛不癢，繼續營業還漲價！

據了解，在竹東地區經營超過20年的殯葬業中，有6間不合法，但葬儀相關服務幾乎被他們所分食，而唯一合法的《竹東生命禮儀館》是在2019年12月19日才正式掛牌營業，如今已經虧損3千多萬元，處於瀕臨破產的困境，因此跟鎮公所打民事訴訟中，又被逼著繳納1800萬的權利金。

●居民只有違法業者可以選

竹東鎮公所表示，一切都依據契約執行，沒有所謂不合法方式，本案已進入司法程序，除尊重司法最後裁定外，公所也會盡最大努力讓事件有較圓滿的解決；新竹縣政府說明，竹東6家殯葬業者只能提供遺體接運、安靈等服務，使用未經申請核准殯葬設施違法規定部分，縣府自前年8月起即陸續裁罰，希望業者朝合法化努力，縣府呼籲，在經營之告別式場設施未合法前，請業者至合法殯儀館設施辦理治喪業務。

然而，鎮公所發出公告，將沒收《竹東生命禮儀館》承包業者的保證金並終止合約，還說將「另覓合法廠商持續營運」，對此，議員余筱菁批評，竹東鎮公所單方面宣佈停業合法廠商，要求民眾不得再送往鎮立殯儀館辦理儀式，等於喪家只能選擇違法廠商，公所要實質圖利6家違法業者嗎？

▲▼縣府已勒令停業，但違法殯葬業者到21日仍持續營業辦告別式。（圖／民眾提供）

▲▼新竹縣府已勒令停業，但違法殯葬業者到21日仍持續營業辦告別式。（圖／民眾提供）

▲▼縣府已勒令停業，但違法殯葬業者到21日仍持續營業辦告別式。（圖／民眾提供）

而鎮公所在媒體揭露、議員批評無作為後，立刻發出公告，檢討合法的《竹東生命禮儀館》哪邊有問題，並終止合約、沒收保證金等作為樣樣來，但面對6間違法營業的禮儀社，卻推說「我們不是主管機關」，余筱菁怒斥，「掩護非法，打擊合法，這就是竹東鎮的小鎮故事」。

●魔鬼藏在細節裡

縣府解釋，104年6月與9月分別裁罰2家業者各30萬元罰鍰並限期改善、109年8月經檢舉裁罰6家業者30至40萬元罰鍰並限期改善、110年1月因其中2家受罰後仍營業再罰負責人3至6萬元、110年1月份6家業者又陸續重新營業，縣府7月再裁罰各40至50萬元。

資深殯葬業者解釋，合法業者要有「服務與設施」的使用執照，且費用都要透明公開，存放、清洗大體的環境也會完善消毒，但該6間殯葬業只有服務執照，僅能提供周邊服務（比如：協調治喪流程、提供奠禮），根本沒有權限存放大體。

然而，居民發現違法業者仍偷偷將大體存放在儲藏間，對此余筱菁批評，新竹縣政府已認定這6家業者違法，不採取斷水斷電，也只對經營的部分開罰。違法業者偷存放大體最高可處150萬罰鍰，縣府執法力道明顯不足，開罰項目也避重就輕。

▲▼葬儀。（圖／民眾提供）

▲違法業者偷存放大體卻不會被罰。（圖／民眾提供）

●縣府的存在形同虛設

儘管縣府早已勒令停業，但違法業者壓根沒在怕！就算政府每一陣子就開罰40萬，但違法業者水電都在，還能持續經營，只需要把這些罰款轉嫁到喪家即可，因為違法業者的價目不透明，還可隨時調漲。

從喪家的對話截圖可知，在《竹東生命禮儀館》於本月10日被要求不得經營後，就有違法業者開始坐地起價，喪家租借靈堂的費用從一天1000元直接變成1500元！但合法的禮儀館，租借靈堂一天的最高收費為800元。

▼違法業者坐地起價，讓喪家難以接受。（圖／民眾提供）

▲▼葬儀。（圖／民眾提供）

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