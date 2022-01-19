最大破口在竹東！唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐續喝洗屍水

▲竹東鎮生命禮儀館的承包業者控訴鎮公所放任非法、追殺合法。（圖／業者提供，下同）



記者陳雕文／新竹報導

新竹縣竹東鎮有6間違法禮儀社，前年9月被踢爆將「洗屍水」直接排溪中，讓下游70萬居民人心惶惶，後來又爆出禮儀社將確診者遺體丟包火葬場門口12小時…議員余筱菁說，業者已經被民眾檢舉150件違法行徑，卻只被裁罰4次！更扯的是，鎮公所竟強逼唯一一間合法業者不得營業，還要付1800萬的權利金。

●絕對不會倒

時代力量立委邱顯智曾痛批，新竹縣府對6家業者開罰後，態度轉趨消極，依《殯葬管理條例》規定，這類非法殯葬設施可直接勒令停業，但非法業者依舊屹立不搖，真的非常離譜。

縣府表示，已於前年8月對6家殯葬業者開罰金額落在30萬到40萬元之間，給予3年改善期，且要求這段期間不得經營殯葬設施業務，但到去年元月，縣府再次接獲檢舉違規營業，「已取締並將加重處分且勒令停業」。但民眾於本月19日下午2點多卻發現，6家業者仍照常營業，重重打臉縣府說法。

▲民眾拍照並表示，違法業者仍照常營業。（圖／民眾提供）

●殯儀館的合法或非法差在哪？

資深殯葬業者解釋，一般而言，合法業者要有「服務與設施」的使用執照，且費用都要透明公開，存放的環境也會完善消毒，但該6間殯葬業只有服務執照，然後簡單規劃一個地方，可能很靠近學校、水域，接著把大體塞在一個儲藏間，所以清洗大體的屍水自然也不會經過處理就直接排放，影響居民的健康。

簡單來說，業者若未申請設施的使用執照，根本沒有權限存放大體，所以當然也不行清洗大體！只能提供周邊服務（比如：協調治喪流程、提供奠禮），類似代書的工作。

●唯一合法的殯儀館快被擊潰

在竹東地區經營超過20年的殯葬業中，有6間不合法，但葬儀相關服務幾乎被他們所分食，而唯一合法的《竹東生命禮儀館》是在2019年12月19日才正式掛牌營業，如今已經虧損3千多萬元，處於瀕臨破產的困境，因此跟鎮公所打民事訴訟，期間又被逼著繳納1800萬的權利金。

▲▼業者控訴，案件還在司法程序，就已經被鎮公所張貼公文，判了死刑。（圖／業者提供）

《竹東生命禮儀館》的承包業者指控，本月10日自家大門被鎮公所張貼「內部裝修停止營運公告」，還要求喪家與業者，若要申請火化許可和繳費，須至竹東鎮公所辦理。承包業者說，新竹縣政府原本說好在我們正式營運後，輔導沿河街6家不合法的殯葬業者，將場區移至生命園區內，不料6家殯葬業者不僅未申請「殯葬設施」的合法使用執照，還繼續違法營業。

竹東鎮公所表示，一切都依據契約執行，沒有所謂不合法方式，本案已進入司法程序，除尊重司法最後裁定外，公所也會盡最大努力讓事件有較圓滿的解決，至於違法業者部分，公所則表示「都有查報，但我們不是主管機關」。

▲公所在禮儀館及火葬場大門口張貼公告。

●居民恐怕要繼續喝「洗屍水」

議員余筱菁痛批，毫無淨水設施就進入頭前溪的洗屍水，何時才能停止？非法違建場地、擅自收受大體、縣府民政處卻也睜一隻眼閉一隻眼嗎？

余筱菁還說，依據殯葬管理條例第 73 條，殯葬設施經營業未經核准或未依核准之內容設置、擴充、增建、改建殯葬設施，或擅自啟用、販售墓基或骨灰（骸）存放單位，處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續；屆期仍未改善或補辦手續者，得按次處罰。

但余筱菁議員辦公室 2021年7月起一共檢舉22件，一件未罰。若加上陳情人的總檢舉量已高達152件，鎮公所查報71件後，總裁罰16件，余筱菁火大痛批，到底是縣政府失職還是鎮公所失職？

▼議員余筱菁在臉書上痛批縣府與鎮公所。（圖／翻攝自議員余筱菁臉書）