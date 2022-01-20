投資靈骨塔海詐10人受騙　主謀削1億開名車戴名錶還提LV包

▲警方查扣名錶1只、LV包1個、教戰守則5張、教戰筆記本2本現金565萬餘元等贓證物。（圖／中打提供）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心偵破「靈骨塔」詐欺集團，台中市南區某開發有限公司黃姓老闆，3年前取得數百名民眾持有靈骨塔的手冊，隨機打電話以話術誆騙被害人，共有10人上當，受騙金額高達上億元。中打循線查獲黃嫌等13人，查扣犯罪所得565萬餘元、5輛名車，警方依詐欺及違反組織犯罪條例移送法辦，檢察官裁定黃嫌以10萬元交保。

中打半年前鎖定以黃男（41歲）為首的詐騙集團，查出黃男是某開發有限公司的負責人，3年前取得數百名民眾持有靈骨塔的名冊，而民眾當初購買靈骨塔的價錢為15萬元，後由業務員隨機打電話給民眾，佯稱要以50萬元高價購買靈骨塔，再進行轉售，被害人信以為真，便加購靈骨塔。

詐欺集團成員食髓知味，續向被害人稱塔位售出後，獲利所得將被高額課稅，需再繳納款項以規劃節稅，持續要求被害人出資，然後再避不見面。

中打11日持拘票及搜索票，在台中市區兵分14路執行拘提、搜索，查獲主嫌黃男及業務員共13人到案，並查扣犯罪所得565萬7920元、高級車輛5部（黑色VOLVO休旅車1部、LEXUS自小客車2部、 賓士車2部） 、ROLEX手錶1只、LV包1個、教戰守則5張、教戰筆記本2本、客戶清單1份、靈骨塔DM5份、話術紙條5張、詐騙被害人相關事證資料等證物。

▲警方查扣高級車輛4部 。（圖／中打提供）

警方查出，共有10名被害人被財，受騙金額高達新台幣1億元，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪，將黃嫌等13人移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後，命黃嫌以10萬交保，8名業務員以5萬交保。至於劉姓、林姓、鄭姓、謝姓等4名招攬業務員，檢察官認4人涉嫌重大，向法院聲請羈押，但法官裁定4人分別以11萬至3萬不等交保。