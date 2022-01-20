最美女教師栽了！「暗黑心機」被揭穿人設崩壞　遭開罰逼吐善款

▲龍晶睛微博PO出的支教照片。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

頂著哥倫比亞大學高材生、連續10年去湘西支教光環的大陸美女教師龍晶睛，近日形象再度崩塌，她被當局開罰，要求吐回不正當的善款。實際上，她去年就被踢爆「行善」其實充滿了算計，讓網友怒喊「要吐了！」。

綜合陸媒報導，龍晶睛任法定代表人的長沙市善吟共益助學服務中心（後稱善吟共益），於2021年被舉報涉嫌違規募捐193萬元（人民幣，下同）。長沙市民政局近日決定，對善吟共益予以警告的行政處罰，責令當事人於60日內將違法募集財產11845.4元退還捐贈人。

官方文件顯示，該中心法定代表人為龍晶睛，業務範圍為開展助學幫扶、貧困學生救助及相關公益活動；當事人通過網路媒體發布QRcode收款資訊，面向社會公眾進行資金募集，應認定為公開募捐行為，且當事人並未取得公開募捐資格。

《極目新聞》指出，龍晶睛團隊並未完全停止活動，其官方公眾號「善吟共益」顯示，1月6日團隊正在招募2022年春季駐校社工和短期義工；1月10日再次發佈了關於長期支教12月項目進度匯報。

▲龍晶睛被讚「最正農村女教師」。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，1993年出生的龍晶睛自高中就出國留學，是哥倫比亞大學社會工作學碩士，並連續10年參加支教，足跡遍布湖南、江西、貴州等24所偏遠山區學校。在鋪天蓋地的宣傳下，這個「高學歷」和「熱愛公益」的正妹，似乎已經成了當時最正能量的代名詞。

▲ 龍晶睛的抖音。（圖／翻攝自微博）

不過網友質疑，28歲的龍晶睛是如何做到在國外讀書9年，同時又有連續10年的支教經歷。網友肉搜發現，龍晶睛最先是在抖音紅的，帳號一共有97條影片，幾乎全是她的支教日記，然而影片中的她永遠一副精緻妝容、衣服光鮮簇新，加上一副標準的八顆牙微笑，在一群衣衫不整、皮膚黝黑的孩子中「鶴立雞群」。

網友認為，「在窮困地區支教10年，還能10年如一日的網美風，化精緻妝容，用專業設備，持續做作擺拍，怎麼看，都不像是真正來支教的」，懷疑這背後似乎是有一個專業團隊在為龍晶睛服務。

▼ 龍晶睛的精緻妝容在一群衣衫不整、髒兮兮、皮膚黝黑的孩子中「鶴立雞群」。（圖／翻攝自微博）

另外，龍晶睛另外一個身分是「青年企業家」。去年4月，龍晶睛的善吟共益發起了一項短期「愛心暑托班」的活動，並發起名叫《新媒體人！和我們一起去支教！》的招募推文，被網民質疑根本把支教當作一門生意。