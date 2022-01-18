林姿妙陷「機6」風暴　陳金德曝：親友為何敢買保護地？

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙身陷大羅東地區治水防災區段徵收（原羅東工業區、保護區案）機6用地變更弊案風暴，宜蘭前代理縣長陳金德爆料，林的堂姐、前國代林束梅兒子及友人前宜蘭縣議員劉石純等人，為何敢買保護地，不管是為圖自家人利益？或是違法？總不是一個縣長該做的事，而且絕不是縣府財源問題，才又變為機關用地。

▲宜蘭前代理縣長陳金德13日爆料，林姿妙圖利親友買保護區等變建地獲取更多利益。（圖／記者游芳男翻攝）

陳金德13日在宜蘭表示，大羅東地區治水防災區段徵收（原羅東工業區、保護區案）機6用地，原地主是游姓宗親，2011年陸續將保護區農地賣給了前國代林束梅兒子林秀榿、林文，及前宜蘭縣議員劉石純、宜蘭縣商業會前理事長陳正勳妻子鍾宜潔等人。

▲大羅東地區治水防災區段徵收（原羅東工業區、保護區案）機6用地地籍圖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

陳金德表示，2017年，代理縣長的他爭取工保區解編，2018年獲內政部都委會審查通過，他考量羅東有興建室內運動設施需求，羅東鎮公所也可易地遷建使用，在細部計畫劃設了1.3公頃「機6」用地，正是劉石純等人買入的土地。但林姿妙在2019年8月13日修改細部計畫，將機「機6」變為住宅區，引發議員與外傳抨擊，才在2020年3月變回機關地用。

陳金德說，保護區訂正為農業區並變更為機關用地，未侵犯原地主權益，因為劉石純等人非原地主，劉等人低價獵地囤地，就是求解編後利益，就算變為是機關用地，透過區段徵收，地主仍可領回分配40％住宅區用地，已有利潤，但有人就是想要獲取更多利益，才去運作變更為住宅區。