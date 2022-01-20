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15樓丟下兒女奪命！26歲狠爸外遇白富美都死刑　找新律師上訴

記者陳俊宏／綜合報導

大陸重慶市26歲男子張波竟因白富美小三葉誠塵不喜歡小孩，把自己的親生骨肉扔下15樓，導致1歲半的兒子和2歲半的女兒慘死，雙雙被判死刑，如今都提起上訴，而葉還找了新律師。對此，孩子的生母陳美霖表示，感到不意外，她早已做好心理準備。

陸媒報導，事發於去年11月2日，2幼童從南岸區15樓墜樓亡。張波當時還坐在地上，撕心裂肺大哭，甚至用頭撞牆，把臉都撞爛了。影片被網友分享，讓許多人感到心疼，此案也被認定是家長沒注意導致的「意外」。

然而，案件最終真相大白，根本不是幼童意外墜樓，而是張波蓄意謀殺！原來他婚後愛上比自己大兩個月的葉誠塵，而該女是當地食品廠的法人，可以說是不折不扣的富二代。

▼張波勾上白富美小三。（圖／翻攝微博）

2童被出軌父扔下15樓亡　「策劃2種殺子法」只因小三不想要小孩

學歷不高、本事不大的張波，為了要抱住這個「白富美」，努力討對方歡心，而糟糠之妻無疑成了擋住自己飛黃騰達的阻礙。檢方起訴書顯示，葉誠塵多次向張波表示，父母不可能接受他有小孩，自己也不可能和小孩的他結婚。

兩人於是計畫謀殺孩子，更開始策畫如何製造讓孩子意外死亡的假象。事發當天，張波趁妻子外出，對在臥室玩耍的兩個小孩痛下殺手，先抱住小孩雙腿，下秒從窗戶扔出去，最終1歲半的兒子和2歲半的女兒雙雙喪命。

張波、葉誠塵被檢方依「故意殺人罪」提起公訴。重慶市第五中級人民法院同年12月28日做出判決，以故意殺人罪判處兩人死刑，剝奪政治權利終身。

▼張波的兒女慘死。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，參加該案一審庭審的人員表示，一審宣判後，審判長曾詢問張波、葉誠塵是否上訴。張當時表示「考慮一下」，葉則一直沒有作答，如今，兩人在法定上訴期內提出上訴。

報導說，一審宣判後不久，葉誠塵有了一名新的律師，該律師是重慶當地的資深刑辯律師。該律師說，該案太敏感了，他不能透露任何訊息。對於這樣的進展，孩子生母陳美霖毫不意外，她說，在一審判決宣判當天，自己就做好兩人會上訴的心理準備。

而接近張波家人的知情人士透露，在案發後，張波家人曾為其委託過律師，但在張波坦承犯行後，家人覺得意義不大，就未再繼續聘請律師。一審開庭時，為張波出庭辯護的也是法扶律師。該知情人士說，目前張波家人並不知道他上訴的情況，其家人也沒有為他請律師。

▼陳美霖拿到一審判決書，立刻告知孩子該結果。（圖／翻攝《新京報》）

張波妻子陳美霖。（圖／翻攝《新京報》）

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