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YouTuber竟是「四海幫前老大」　驚曝：幫主接受國民黨喬事後被殺

佡家隆退出江湖後，成為虔誠的佛教徒，家中供奉觀音菩薩像。

▲佡家隆退出江湖後，成為虔誠的佛教徒，家中供奉觀音菩薩像。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，身為當時的四海幫幫主，大寶遭槍殺，震驚黑白2道，他的告別式共有2萬人參加，被稱為黑幫世紀喪禮，四海幫眾誓言報仇。另一方面，江湖傳言，大寶是受國民黨重量級人士委託喬立法院的事，大寶為此還特別到高雄佛光山請星雲大師開示，沒想到回台北沒幾天就遭槍殺。

訪談過程中，佡家隆絕口不提「大寶命案」，而是用「海珍寶事件」取代，只要提到大寶的死，便稱與政治有關，但記者追問相關細節，他又欲言又止，只強調他現在說的話，10年後一定會獲得證實。

值得一提的是，高齡75歲的佡家隆，3個月前還成了YOUTUBER。他告訴本刊，海珍寶事件後，他退出江湖，不再管社會事，對於往來的朋友也會再三挑選，過著低調的生活。不過，去年10月，一場老友的聚會後，他決定為社會做點事，所以特別錄製網路節目《佡子講笑話》，嘲諷時事，與年輕人互動。

四海幫是台灣3大幫派之一，與部分政商界人士關係緊密。圖為四海幫晚會。（刑事局提供）

佡家隆告訴本刊：「海珍寶事件之所以遲遲未破，主因是凶槍一直找不到，我對破案很悲觀，所以從來不會主動在節目上談這起案件，何必在傷口上灑鹽！」

時任台北市長陳水扁（左）、市刑大大隊長侯友宜（右）公布畫像，希望全民協助緝凶。（聯合知識庫）

本刊調查，大寶遭槍殺當時，台北市長是前總統陳水扁，而全案是由時任台北市警局刑警大隊大隊長的侯友宜（現任新北市長）帶隊偵辦，為了緝凶，警方特別成立「0115」專案小組，派出大批刑警，把與大寶有糾紛的黑道角頭全部查過一遍，最後鎖定此案與四海幫、松聯幫爭搶信義區一筆十多億元的土地開發案有關。

警方調查，松聯幫幫主「志偉」1995年4月，在中國廈門遭一名殺手擊斃，道上懷疑大寶是幕後黑手，而王鑫為幫兒時好友志偉報仇，所以派手下狙殺大寶，案發後，警方帶回數名美籍華裔男子調查，但因為沒找到凶槍，也沒有直接證據，最後被迫放人，此案也成為侯友宜從警40年來，少數未偵破的重大刑案，讓他耿耿於懷。

前四海幫老大佡家隆最近成為YouTuber，開闢《佡子講笑話》網路頻道。（翻攝YouTube）

負責偵辦此案的資深刑警告訴本刊，大寶當年仿效國民黨，把四海幫改為中常委制，設立中常會，並以主任委員取代幫主的稱呼，因大寶個人及四海幫的政商關係驚人，經常受託處理政治、選舉事宜，所以大寶的死，江湖上一直有政治因素的傳言，但警方多年來查的都是幫派恩怨，並沒有特別著墨政治這塊。

26年過去了，大寶遭槍殺的原因仍是個謎，雖然知道難度很高，但身為中彈的唯一倖存者，佡家隆還是期盼有生之年能等到命案偵破，讓老友安息。

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