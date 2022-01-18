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周春米拚屏東縣長初選　掛「民進黨大咖看板」訴求團結共好

▲民進黨立委周春米掛出大咖加持的屏東縣長初選看板▼ 。（圖／讀者提供）

▲立委周春米拚屏東縣長初選，掛出民進黨大咖看板。（圖／讀者提供，下同）

政治中心／台北報導

民進黨屏東縣長初選競爭火熱，信心十足的立委周春米近期已掛出最新看板，她一次請出四位大咖，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安，而這個「民進黨大咖看板」也已經讓地方鄉親開始熱議。周春米團隊表示，民進黨的執政成績在屏東有目共睹，希望透過大咖加持，讓戰火四射的屏東更有團結的氣氛。

據了解，周春米的「民進黨大咖看板」目前規劃掛置的地點位於選民分佈較綠的選區，初步有內埔鄉北寧路與勝力路口、佳冬鄉佳和路路口，以及新園鄉仙吉路新豐碾米廠等地。

周春米團隊指出，很多鄉親都會私下謠傳哪位長官支持哪位參選人，但其實民進黨的執政成績，都是三位初選參與者的公共財，每位有志為屏東服務的參選人，只要出線都會受到黨內的力挺跟祝福。

▲民進黨立委周春米掛出大咖加持的屏東縣長初選看板▼ 。（圖／讀者提供）

周春米團隊表示，民進黨是非常團結的政黨，周春米也一直為民進黨在屏東的服務盡一份力，例如，行政院正式核定屏東科學園區（含實驗中學）開發工程費用90億，就是她爭取的結果。另外，黨內人士也表示，初選最怕殺過頭，所以「用成績說話、正面打選戰」應該是三方共同的期待，也是選民樂見的模式。

對於周春米表示希望先團結再競爭、舉行一場模範級的初選、民進黨立委鍾佳濱近來也指出，他相信大家都是為了屏東在打拚，所以先別管誰在與魔鬼共舞，三位候選人不如趁這個機會好好來聊如何為屏東的未來努力，也不辜負屏東鄉親多年的支持與期許，民進黨屏東縣黨部則是呼籲，各參選人務必回歸正軌，以政績表現爭取認同，為屏東縣民眾以及民進黨支持者服務，候選人應將重心放在團結，與地方民眾服務，不應讓初選成為黨內廝殺的舞台。

▲民進黨立委周春米掛出大咖加持的屏東縣長初選看板▼ 。（圖／讀者提供）

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