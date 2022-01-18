霍建華被點名！《華燈》「最出戲角色」劇迷答案超一致：好尷尬

▲《華燈初上》引發討論。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

記者曾筠淇／綜合報導

《華燈初上》自開播以來話題不斷，劇迷除了瘋猜誰是殺死蘇媽媽的兇手，也有不少人討論到劇中角色的演技。就有網友好奇詢問，大家覺得第二季的眾多角色中，誰最讓人出戲呢？文章引發熱烈討論，就連霍建華也上榜。

這名網友在PTT的TaiwanDrama板上，以「《華燈初上》S2最讓人出戲的角色」為題發文，提到姑且不論劇情，假使單從角色的表現來看，大家覺得哪個演員的表現不如預期呢？

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原PO首先點名由霍建華飾演的「馬天華」，他覺得這角色已經是老大了，若要處理仇人，應該有更好的方式，但霍建華的呈現卻讓他覺得比較像小混混；再來，讓他出戲的還有鳳小岳飾演的「江瀚」，他覺得對方除了第一季的演技略顯尷尬，第二季念台詞的感覺更明顯。

▲霍建華《華燈2》和林心如對戲。（圖／翻攝自Netflix）

原PO接著又提到張軒睿飾演的「何予恩」，對方雖然不是演得很糟，但和楊謹華對戲時，會很明顯感受到雙方掌握角色的能力差距；最後，他也不忘點名第一季的「吳少強」，說鄭元暢在被大家嫌爆以後，第二季竟直接沒戲了。分享了自己的看法以後，他就好奇，大家覺得哪個角色最讓人出戲呢？

貼文曝光後，不少網友留言表示，「霍不講話還好，講話就出戲，口條很差，還有王淨，無法說服自己這是Rose高中/大學時期」、「鳳小岳，同意上面的『信不信我殺了你』不但沒有殺氣還出戲到想笑」、「江瀚不知道在笑X小」、「鄭一票，小綜只能是直樹」、「徐若瑄，而且妝髮造型之重讓我更出戲」。

▲《華燈初上》直播爆料大會，張軒睿聊角色語氣沮喪。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

其中，被最多人點名的則是何予恩，「何予恩裝可愛看了很不舒服」、「我覺得霍還可以，何予恩比較不行」、「最出戲的是何予恩，演技有點糟，鄭元暢我不覺得他演技差，但一出場就很明顯會覺得是鄭元暢」、「何的角色不討喜，再配上尷尬的演技」。

不過也有人認為，「我覺得霍超有氣場欸，一出來就融入角色了」、「覺得霍演得很好啊，氣場非常強」、「何予恩演得很好啊，是他的角色太不討喜了」、「還好吧？何予恩有把小屁孩的感覺演出來」。

張軒睿因為被批演技不好，先前曾高EQ回應，「謝謝，我會再努力！」此話也因而獲得不少網友支持。張軒睿今（18）日參加《華燈初上》直播活動時，也表示自己的部分仍有線索，「拜託不要跳過！還是要看一下！」