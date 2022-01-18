年輕病友協會盼推「癌症藥品基金」　醫點名2種癌：須加速給付

▲每4分20秒就有1人罹癌，病友協會盼能爭取更多給付。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張乃文／台北報導

108年癌症登記報告顯示，台灣癌症時鐘又加快11秒，換言之，每4分20秒就有一人罹癌，相較107年更增加了5123人。對此，台灣年輕病友協會也拜會健保署長李伯璋，盼能爭取更多的癌症新藥給付。健保會委員也表示，若是借鏡英國「癌症藥品基金」協助癌友解治經濟負擔、接受治療，這項制度是值得推行的。

年輕病友協會理事劉桓睿提到，癌症醫療是重要課題，國際在晚期癌症治療上有越來越多突破性新療法，只是，年輕人在癌症醫療中仍屬於經濟弱勢族群，需要政府給予更多支持和協助，協會積極爭取健保和癌症藥品基金的推動，要讓癌症新藥看得到也用得起。

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北榮腫瘤免疫治療中心主任陳明晃指出，一般來說免疫療法的副作用比標靶治療和化療來得輕，採用免疫療法的癌友，若是治療有效，會長期有效，在接受治療後還能返回職場工作，因副作用相對較少，這對癌友來說很重要，有收入的情況下，治療費用重擔就能減輕一些。但標靶治療和化療後，若有部份藥效過了，治療狀況變差，慢慢會有抗藥性出現，也不能在治療期間回到職場。

陳明晃說，2項癌別其實很需要加速開放免疫療程給付，首先是「食道癌」，現階段的健保給付只針對2種化療，大多癌友是藍領階級，第一線治療過後要再進到第二線治療時，因為自付藥品費用超過預算，就算有的費用約一周3、4千元，但對經濟能力較無力的癌友來說，是一大負擔，中斷治療的情況下，就會錯過治療黃金時期。

第二個癌別為「胃癌」，現階段的治療也都只有部份補助，若是進到免疫療法加化療的階段，健保不給付，造成經濟負擔的情況下，影響癌友治療意願。

▲醫師指出，胃癌及食道癌需要加速開放免疫療程給付。（示意圖／記者李佳蓉攝）

長庚大學醫務管理學系、同時為健保會委會委員盧瑞芬談到，病友團體提出「癌症藥品基金制度」這項創新政策出意良善，社會上確實有不少癌友因為治療的關係傾家盪產，若不會動用到健保的資源前提下，癌症基金會要進場。她也支持該基金成立，不過，站在健保會的立場，大家看的是全面的健保費用，合理的分配是一個必要遵守的原則，若是從健保資源分配來看只針對癌症新藥提供補助，其他疾病病友會覺得不公平，有公平性的問題。建議協會也可以找慈善家、企業家來長期支持基金的推動。

立委蘇巧慧表示，「台灣癌症新藥多元支持基金(TmCDF)」的概念，與《癌症防治法》第16條『國家應寬列人力與經費』，確保有效推動癌症防治工作的立意相符，值得參考，也與她在質詢時，要求衛福部進一步研議開辦「健康加值」，讓民眾透過額外付費，取得更多元醫療照護服務的想法相近。

但蘇巧慧也提到，近年中國大陸不斷以「大中華區」的名義，壟斷我國癌症新藥的製造與取得，對台灣製藥產業的發展將有相當不利影響，她要求衛福部與相關部會應正視，確保癌症新藥供應安全無虞。