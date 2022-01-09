認遭下蠱罹癌竟殺狗血祭！南投父子為續己命　連偷4浪斬殺

▲南投人到彰化偷狗。（圖／愛媽提供）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書《台灣動保社團》上個月底有愛心媽媽po文，指一對80歲60歲的父子檔用麻袋抓狗，從南投名間騎機車到彰化二水，當天坦承抓了4隻，其中一隻還下落不明。最讓愛心媽媽生氣的是，這對游姓父子瞎扯抓狗的原因是自己被「下蠱」罹患癌症，是為了要保命才會偷狗獻祭，2人被二水警方依竊盜罪嫌移送法辦。

▲南投父子二人檔到彰化偷狗。（圖／愛媽提供）

愛媽po文指出，「冬天到了，該死的香肉店，狗販又冒出來了」，12/26晚上尋獲帶回3隻狗狗後，便與志工繼續上山堵來抓狗的人，這人連續三天，騎著紅白色機車，到了下午就一個人鬼鬼祟祟來張望好一下子，看到我們騎車就跑，果然被我們遇到抓到了，晚上還載了自己的老爸繼續上山偷抓狗」。

愛媽說：「這對父子看到自己衝過去，急著騎車逃跑，還好夥伴們幫忙擋車，並拔下鑰匙，等下質問好幾次才坦承已經抓走4隻狗狗，而且都是用機車運送，用飼料袋裝狗回去，聽到他們說是要抓狗的原因是罹癌要獻祭延續自己的生命，聽到這個瞎理由，我們全部都爆炸了。」

▲可愛的小狗。（圖／翻攝自台灣動保社團）

彰化動防所也有收到通報，愛媽說，很謝謝二水派出所協助幫忙做筆錄調查，知道這兩個偷狗賊從「南投名間鄉」偷狗偷到二水來，才開車前往偷狗賊家將狗狗領回，現在就希望丟失的1愛犬能找回來。