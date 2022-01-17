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社會 社會焦點 保障人權

致佳科技大火延燒13小時！神勇警衛狂搬化骨水　救了新竹人的肺　

記者陳凱力／新竹報導

新竹湖口致佳科技本月15日晚間9時發生火警，由於該廠區屬高科技廠商，環保署環境事故專業技術小組與縣府環保局也立即派員至現場勘查，經現場確認，廠內化學品-氟化氫(HF)經及時搬離未受到波及，火勢約於隔日早上10點左右撲滅，現場偵測揮發性有機物質檢測結果皆無異常，事故所產生消防廢水均截流導入工業區污水處理廠，後續縣府將督導業者完成環境復原與相關廢棄物後續處理。

▲尾牙日火警！科技公司警衛狂搬化骨水　救了新竹人的肺。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲湖口致佳科技15日晚間尾牙日發生火警，當時值班警衛第一時間將化學倉庫內的氟化氫(HF)搬至警衛室旁暫存區，才未釀更大的災害。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

環保局說明事故當日，1月15日因致佳科技舉辦尾牙，廠內未運作只有警衛留守，因警衛發現火警受信總機鳴動，顯示火警發生位置為 2 樓製程區，便將 1 樓化學倉庫內化學品-氟化氫(HF)搬離至警衛室旁暫存區，因此未受火勢波及。

在火勢撲滅後，環保署環境事故專業技術小組於事故現場執行環境監測作業，現場使用 PID 及五用氣體偵測器偵測現場揮發性有機物質，檢測結果皆無異常，事故所產生包含製程區含酸鹼之消防廢水，均截流導入工業區污水處理廠，後續環保局將督導業者完成環境復原與相關廢棄物後續處理。

▲尾牙日火警！科技公司警衛狂搬化骨水　救了新竹人的肺。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼值班警衛發現火警受信總機鳴動，顯示發生位置為 2 樓製程區，便將 1 樓化學倉庫內化學品-氟化氫(HF)搬離至警衛室旁暫存區，之後廠區則快速陷入火海中。

▲▼湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味。（圖／記者陳凱力翻攝）

根據業者說法初步判斷火災發生地點為廠區 2F製程區附近，懷疑是否為電線走火造成，但仍需待消防局火調科調查鑑定後釐清，環保局持續在災後列管致佳科技，目前該廠周界空氣無異常情形，籲請附近民眾安心。

▲湖口致佳科技大火　惡火吞廠數小時！「內囤化學物」怪手開挖。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲將近1600平的廠區幾乎付之一炬，所幸未有人員傷亡，且化骨水及時搬離，未引起更大的災難。

根據衛生福利部國民健康署網站表示，氫氟酸又稱氟化氫（HF），俗名氟酸、白骨酸、化骨水、洗鑽水、除鏽劑、酸洗等，具有刺激氣味及劇毒性，屬於中等強度偏弱的酸，具腐蝕性。

氫氟酸對人體危害很大，皮膚若接觸到50％以上較高濃度的氫氟酸，會立刻引起疼痛、泛白、紅腫反應，1至2小時內產生水泡，6至24小時則會壞死及潰爛，若接觸到10％以下較低濃度者，則往往於6小時或更長時間才發生疼痛等症狀，因此常被當事人忽略而太晚處理，最後造成永久性傷害。

另外，如自呼吸道、腸胃道等其它途徑暴露，將產生咳嗽、燒灼感及呼吸困難等症狀，或造成腹痛、噁心、吐血、腸道穿孔等症狀。氫氟酸對人體的傷害，除了酸性腐蝕傷害外，進入人體的氟離子可能與鈣、鎂離子結合，導致血鈣過低、血鎂過低和血鉀過高，進而影響神經和心臟血管系統。

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