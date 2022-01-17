南投縣茶商公會冬茶競賽頒獎　4位特等茶王+冬片製茶冠軍出爐

▲南投縣茶商公會冬茶競賽，16日舉行頒獎典禮（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

110年冬季暨2021全國冬片茶比賽茶頒獎典禮，16日在名間鄉李氏家園登場，凍頂烏龍茶、凍頂金萱茶、凍頂四季春茶、凍頂翠玉茶等4組的特等茶王分別由陳伯群、冇月冇日有限公司、冇月冇日有限公司、謝承翰獲得；冬片茶組冬片茶王頭等、金牌、銀牌得主合計221件，10年全國冬片製茶競賽第一名則由名間鄉女青農岳芷琳獲得。

昨天的典禮由南投縣茶商公會理事長李麗芳主持，立委許淑華、縣議員史雪燕、縣府農業處長陳瑞慶都出席，眾人一同進行特等茶開罐儀式，並交由無我茶會茶師沖泡供嘉賓品茗。陳瑞慶、名間鄉長陳文德也分別頒發賀匾給幾位得獎者。

李麗芳則表示，今年比賽茶樣略有減少，凍頂烏龍茶組參賽茶樣共654件，未入圍7件，頭等、金牌、銀牌合計231件，其餘為優良獎；凍頂金萱茶組參賽茶樣共90件，頭等、金牌、銀牌合計89件；凍頂四季春茶組參賽茶樣共67件，未入圍1件，頭等、金牌、銀牌合計65件；凍頂翠玉茶組參賽茶樣共93件，頭等、金牌、銀牌合計92件；全國冬片茶王組參賽茶樣共270件，未入圍48件，頭等、金牌、銀牌合計221件。

茶葉改良場魚池分場長黃正宗表示，今年冬茶賽具有點數減少、品質很好等2大特色，主因去年3、4月乾旱造成茶樹根系受損，經夏季修整後又遇秋季多雨，影響根系及養分吸收，地勢平緩的茶園尤為明顯；所幸冬茶製茶期間天氣晴朗，有利製茶萎凋及發酵度掌控，加以技術提高，因此得獎茶樣品質都有所提高，於霜降後及立冬間採收茶葉，因溫度偏低較具冬茶特色，整體而言，製成之茶葉沖泡後水色金黃澄清，濃稠度佳，具發酵香且茶湯滋味甘、韻度佳。

陳瑞慶說，南投縣茶商公會舉辦的茶賽品項最多，包括烏龍、金萱、翠玉、四季春及全國冬片等5種，讓茶農、茶商展現技術並交流觀摩，協助茶產業發展茁壯；近年來比賽茶在茶葉改良場魚池分場積極嚴格把關及技術輔導下，品質不斷提升，也奠定南投茶產業行銷的優勢條件，今年冬茶雖受氣候因素影響產量略減，但整體品質較往年好，歡迎愛茶民眾踴躍選購。