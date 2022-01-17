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社會 社會焦點 保障人權

手「滑」進女客內褲　她崩潰喊不要這樣！色推拿師下場曝

▲瘦身,按摩,保養,自然美,精油,。（圖／記者李薇攝、pexels）

▲色推拿師藉推拿油壓的名義，「滑」進女子內褲侵犯私密處。（示意圖／pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

一名女子因為下背疼痛到新北市某中醫診所進行推拿治療，沒想到診所推拿師假藉替女子油推，把手指「滑」她的內褲裡侵犯得逞，以按摩的名義故意碰觸下體、胸部多次，女子感到不舒服報警，經檢察官提起公訴，新北地院判推拿師有期徒刑3年10月。

被害女子於2019年12月30日因為身體不適到中醫診所接受治療，男推拿師先是令她趴臥在按摩床上，利用按摩的機會來回揉捏身體、抓私密處2次，不顧女子扭動身體表示反對，更假意幫忙油推治療，將手指「滑」入她的內褲；接著再以按摩上半身為由，要求女子將身體轉到正面，刻意以手肘碰觸胸部。

女子在療程結束後即向診所人員反映，也馬上報警處理，推拿師供稱進行推拿前都有詢問過女子，過程中也有持續注意女子情況，她都回答「可以」，只有做正常的按摩流程跟部位，沒有碰觸私密處等情事。但女子反駁說，她明確感受到推拿師將手掌整個覆蓋在兩腿中間，馬上覺得不對勁表示不要這樣，對方重複按壓碰觸一些非患處部位，甚至抹油後，將手指放入私密處得逞，她不堪其擾多次阻止，並向櫃檯人員告發此事。

法院認為，女子與推拿師並無前嫌，沒有陷害誣賴的動機，加上女子曾到醫院驗傷，男子很有藉職務之便進行侵犯的機會，雖然推拿治療會接觸到身體，但已經造成女子身心靈的不適，診所人員也證實當天有收到反映，於是認為有罪，判推拿師3年10月。

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