科技副總偷拍多女還LINE「富二代群組」　他驚見好友入鏡

▲已婚育有二子的穆男，吃定老婆為了孩子不會輕言離婚，有恃無恐在外獵豔。



圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，一名科技公司擔任副總經理的穆姓人夫，假扮富三代加入臉書名錶社團獵豔，甚至偷拍性愛影片。一名受害者X小姐說：「分手後他一直死纏爛打，狂傳訊息說想要見我，我看了很害怕，希望雙方好聚好散，但他仍不斷騷擾我。分手一年後，他太太某天突然打電話給我，讓我差點崩潰！」X小姐心有餘悸地說，穆妻告訴她，穆男的電腦裡存有多部他跟不同女伴的性愛影片，X小姐也在其中。

穆妻致電X小姐的用意，主要是警告她別跟穆藕斷絲連，但當時她早就沒跟穆聯絡，所以聽得一頭霧水，後來才想到，某次在穆住處跟他發生關係時，意外發現有個紅燈在閃爍，曾好奇詢問，穆卻以「火警警示燈」搪塞。知道真相後，X小姐擔心影片遭流出，至今仍提心吊膽。

除了X小姐，另名被害女子的好友J先生也告訴本刊，穆男騙砲的手法都很類似，如經常PO戴名錶、開名車的圖文炫富，並加入名錶社團接近富家女或事業有成的多金女，靠著送假錶、假包搏取芳心，最後再騙上床。

▼聽說老公外遇，穆妻毫不意外，還反問被害女子的朋友：「哪一個？」



更誇張的是，穆男不只偷吃多女，還偷拍性愛影片，甚至把影片上傳LINE群組與其他富二代分享，藉此拓展人脈。J先生說：「我有朋友就是這群組成員，某天他跟我分享穆傳的影片，我看了嚇一跳，因為影片中的女主角很像我的好朋友，為了確認，我私下問她，她坦承與穆交往過，但不知被偷拍。」

J先生為了提醒穆妻管好老公，透過臉書找上她，表明自己是穆「偷吃對象」的好友，沒想到穆妻毫不意外，還冷靜地反問他：「哪一個？」接著爆出更多內幕。

原來，結婚十多年的穆男常以出差當藉口，一週外宿3、4天，卻對外打出悲情牌，向女性朋友哭訴與老婆感情不睦，還指控老婆不顧家，玩得比他還凶，他正在打離婚官司等，不少女生因此受騙，誤當小三。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【科技副總爛渣男3】月給7千生活費養2兒 渣夫還教唆小三嗆正宮

【科技副總爛渣男】逼墮胎害染病 科技副總偷拍不雅片劈名媛

【科技副總爛渣男1】偽富少名錶社團獵千金 牛皮吹破掉漆原因曝光