過年選對零嘴不再有罪惡感！澳洲果仁濃濃奶油香氣網超推　還有機會把100點Line Points帶回家

▲過年家中必買零食，堅果因為好處多多成為許多人家中的必備品項。（圖／翻攝自澳洲果仁FB）

消費中心／綜合報導

農曆年將近，家家戶戶紛紛準備採買年貨，尤其是年假一放就好幾天，家中零嘴不可少，購物清單中一定要列上幾樣才甘心，現代人飲食習慣大不如前，就算要挑零嘴，也懂得挑選更健康的選擇，選對零食減少年假宅在家滿足口腹之慾的罪惡感，「堅果」就因為好處多多，成為家中零食的必備品項之一。

▲▼選擇零嘴的時候，比起糖分高的甜點，現代人更傾向選擇如堅果、優格、燕麥等。（圖／翻攝自PIXABAY）



堅果富含單元不飽和脂肪酸、維生素E等營養素，更有抗氧化等功用，近年被視為「超級食物」，衛福部國健署也曾提出「年節零食選堅果」的呼籲，但市面上堅果種類選擇多，一買就是一大罐超怕踩雷，採買之前難免要上網爬爬文才能做決定，堅果到底哪種最耐吃？有不少網友推薦自己的心頭好「澳洲果仁超好吃」、「我們家過年必買澳洲果仁」、「澳洲果仁超香，有時候看電視不小心就吃掉十幾顆⋯⋯」、「澳洲果仁是我唯一愛的堅果」。

▲▼澳洲昆士蘭為澳洲果仁第一大生產地，香氣濃郁，是許多堅果愛好者的心頭好。（圖／翻攝自PEXELS）



「澳洲果仁」其實就是我們常聽到的「夏威夷果仁」，澳洲果仁指出，夏威夷果仁的產地來源有72%來自澳洲，第一大生產地位於澳洲昆士蘭，因擁有絕佳的澳洲果仁生長環境，在這裡生產的澳洲果仁成為澳洲果仁愛好者心中的第一名。澳洲果仁具有奶油般的濃郁香氣、嚼感酥脆並具絲絨般柔滑口感，除了解嘴饞也不怕有罪惡感之外，還可以發揮創意入菜，不管單吃或搭配都美味，不同的料理方式所帶出的口感各異，每一種吃法都展現迷人風味。

▲▼發揮創意讓澳洲果仁入菜，口感更豐富。（圖／翻攝自澳洲果仁FB）



澳洲果仁FB上就有不少創意料理教學，使用蜂蜜和肉桂粉、海鹽，用氣炸鍋就可以做出唰嘴的蜂蜜烤果仁；近期大熱的夏威夷生魚飯也可以運用澳洲果仁增添風味，準備好自己喜歡的食材，如鮭魚、酪梨、生菜⋯⋯等，淋上橄欖油、芝麻油、檸檬汁、醬油等調味，再撒上澳洲果仁，就是一道豐富又清爽的料理；想吃餅乾的話將澳洲果仁加到餅乾裡，也可以做出香氣十足的烤餅乾。鹹甜都美味的澳洲果仁，想怎麼吃就怎麼吃。

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