快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今國內新增10例本土個案，其中6人和西堤疫情有關，另還新增41例境外移入，確診個案中無人死亡。而今日新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



指揮官陳時中說明，今日新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國(14例)、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨(各2例)、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月15日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計5,257,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,236,654例排除)，其中17,820例確診，分別為3,074例境外移入，14,692例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案17765)，累計115例移除為空號。

台灣自2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

▲▼1/16本土及境外移入新增確診個案表。（圖／指揮中心提供，點圖放大）



