　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

交通大執法！解決違停亂象　台東市淨道專案併排停取締重點

▲▼台東市展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。（圖／台東警分局提供，下同）

台東市展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。（圖／台東警分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市區交通亂象叢生，不少駕駛人為圖方便併排停車，或為省停車費違停在停車格旁，甚至在公車站牌周邊違規停車，影響公車停靠。台東警察分局為解決停車亂象，即日起展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。

▲▼台東市展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。（圖／台東警分局提供，下同）

警察盤查民眾隨意停車，經常遭回應「我只是拿個東西」、「我人在車上暫停一下又沒關係」等，台東警察分局指出，不少駕駛人因貪圖便利，為了短短幾分鐘的方便，可能造成其他用路人陷入險境，因此規劃交通大執法加強取締違規停車，尤其影響行車安全的「併排停車」為執法重點。

▲▼台東市展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。（圖／台東警分局提供，下同）

經統計去年1至12月台東市區已告發違規停車逾6800件以上其中逕行舉發約6600件，現場舉發約230件。依據道路交通管理處罰條例第56條規定，違規停車可處新台幣600-1200元罰鍰，併排停車將處罰2400元，請民眾切勿違規停車。若因違規停車造成不可挽回的結果，甚至可能面臨刑事責任。

▲▼台東市展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。（圖／台東警分局提供，下同）

台東警察分局長鍾德勳表示，違規停車向來是本分局執法重點取締項目之一，尤其「併排停車」本分局將列為優先取締項目，近來民眾檢舉違規停車及併排停車地點，以鐵花新聚落周遭（新生、博愛、鐵花路等），人氣商店、便當店周遭（中山、大同、中華、更生、中興、更生路等）最多。將加強違規停車（併排停車）稽查，並希望透過不斷執法及宣導，讓駕駛人知所遵行，再次提醒駕駛人多注意安全停車觀念，避免意外傷害發生。
 

ET快訊
藍心湄百坪豪宅換家具「出動大吊車才搬得進」　奢華設計曝
演《華燈》鹹豬手「摸劉品言大腿」！　他揭內幕：被要求摸到內褲
快訊／富邦金明啟動「北北桃基居家上班」！
快訊／仁寶平鎮廠爆確診！　緊急匡列1500人採檢
快訊／西堤群聚再擴大！今至少新增10人確診
日海嘯「警報深夜狂響」衝擊畫面曝　網恐慌：根本世界末日
致佳科技惡火連燒9小時　1600坪廠區全燒光！
旅客絕望抱柱、赤身被浪追趕！海嘯撲秘魯「巨浪捲走2命」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

松柏嶺書法家揮毫贈春聯　參山處4縣市6遊客中心新春活動起跑

高雄市消防局推廣發火災住警器　盼民眾提升防火意識

交通大執法！解決違停亂象　台東市淨道專案併排停取締重點

「呼叫~救援小英雄，出動」　南消舉辦消防體驗活動

台南藏金閣與愛同行　關懷弱勢寒冬送暖

叫我「大菜王」！桃園市議員李家興臉書分享手種35台斤高麗菜

用路人請注意！南崁交流道1／26起新制：北上走橋上、南下走橋下

桃園區2022年寒冬送暖　發放1630戶弱勢家庭生活物資

基隆攜手黑客青年策略競賽發表　用大數據打造「首都圈」願景

日本暢銷小說結合電競　新北市圖推多元跨域寒假閱讀

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

松柏嶺書法家揮毫贈春聯　參山處4縣市6遊客中心新春活動起跑

高雄市消防局推廣發火災住警器　盼民眾提升防火意識

交通大執法！解決違停亂象　台東市淨道專案併排停取締重點

「呼叫~救援小英雄，出動」　南消舉辦消防體驗活動

台南藏金閣與愛同行　關懷弱勢寒冬送暖

叫我「大菜王」！桃園市議員李家興臉書分享手種35台斤高麗菜

用路人請注意！南崁交流道1／26起新制：北上走橋上、南下走橋下

桃園區2022年寒冬送暖　發放1630戶弱勢家庭生活物資

基隆攜手黑客青年策略競賽發表　用大數據打造「首都圈」願景

日本暢銷小說結合電競　新北市圖推多元跨域寒假閱讀

松柏嶺書法家揮毫贈春聯　參山處4縣市6遊客中心新春活動起跑

萌虎斑豪邁「M字開腿」只遮重點部位　媽傻眼：妳是女森！

離職潮來了！工程師醞釀「領完年終秒閃人」　網誠實：我隔天就辭

喬科維奇能否打澳網？法官最慢今晚給答案　聽證會5小時告一段落　

東加火山爆發引海嘯我4友邦情況曝　外交部籲：暫不要在海濱行動

列車進站遭推落軌！美亞裔女當場輾斃　遊民被捕吐舌喊：我是上帝

朱立倫表態核食立場、反對傷害健康　趙少康：知錯能改很好

陸專家：人類有能力應付病毒變種　這可能是新冠大流行最後的寒冬

半年不到暴肥20公斤！　小黑臀長成「可現宰黑山豬」壓到媽腿麻

韓國19歲強打趙元彬加盟紅雀　曾奪全美17歲全壘打王

地方熱門新聞

南崁交流道1/26起新管制！

基隆市區2座地下道大改造　變身明亮藝文空間

搶打第三劑疫苗

台南藏金閣寒冬送暖

COVID-19公費疫苗預約平台重啟

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

漁民誤捕「綠蠵龜」海巡救援

桃園設置30處社區接種站

南消舉辦消防體驗活動

桃園市議員李家興　分享手種35台斤大菜

台南仁德區汽機車車禍2人送醫

市立體育館接種站湧人潮　林右昌：已規劃分流

台南3處新式科技執法設備上路

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

更多熱門

相關新聞

酒駕無照拒繳25萬罰款　執行署查封賴皮男房產

酒駕無照拒繳25萬罰款　執行署查封賴皮男房產

法務部行政執行署屏東分署於今（14）日與全國13分署，同步強力執行交通違規與酒駕案件，其中一義務人因拒絕酒測、車輛未投保汽車強制責任險、駕照註銷仍開車上路被開罰單，還滯欠其他稅捐及健保費等共計25萬餘元未繳納，上午書記官及執行員至崁頂鄉查封房屋，義務人雖不在家，惟經在場親友聯繫後，義務人妹妹立刻來電詢問繳款帳號並繳清9萬元的拒絕酒測罰單。

車不讓人　東港警加強取締重罰

車不讓人　東港警加強取締重罰

砂石車駕駛拒檢狂逃　警怒開4槍畫面曝

砂石車駕駛拒檢狂逃　警怒開4槍畫面曝

解決違停　台東市即日起「交通大執法」

解決違停　台東市即日起「交通大執法」

全國擴大取締酒駕專案7日上路　動員4381警力

全國擴大取締酒駕專案7日上路　動員4381警力

關鍵字：

交通大執法解決違停亂象淨道專案併排

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

Toyz帶人堵前同事　經紀人曝內幕

日海嘯最新災情曝！23萬人避難　火山噴巨量閃電

劉樂妍赴陸謊報年齡「只有28歲」！　被女星檢舉

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面