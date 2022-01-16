不爽被貿易董座甩！辣小三5年瘋狂騷擾1309次　他怒聯手正宮反擊

▲小三不滿被分手，竟展開長達5年的騷擾，氣得對方聯手正宮反擊。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

北市一名貿易公司董事長阿義（化名）與女職員小花（化名）發生婚外情，但卻因被正宮抓包而分手。豈料，小花不滿被甩，開啟了長達五年的騷擾，不僅透過電話、傳訊息等騷擾共1309次，甚至還跑到阿義家堵人，讓阿義夫妻倆不堪其擾，憤而對小花提告求償。高等法院審理後，判小花須賠償阿義3萬元、阿義妻子5萬元。

根據判決，小花2014年間在阿義公司上班，因常與阿義往來，2人進而發展出婚外情，但後來被正宮抓包後，小花竟被阿義狠甩，她因此深受打擊，還為此曠職多日，沒想到竟被阿義趁機解僱。

小花事後心有不甘，展開了長達5年的騷擾，自2015年5月間至2020年5月間一共打電話及傳訊息多達1309次，除此之外，她還跑到阿義家堵人，更糾纏管理員要求上樓理論，讓阿義夫妻不堪其擾，憤而對小花提告求償。

對此，小花否認阿義夫妻指控，辯稱，她是被阿義性侵，還被強迫離職，甚至遭到阿義妻子毆打，她還因此罹患嚴重創傷症候群，而這也有醫院開出的診斷書可證明，至於打電話的部分，只是為了商討解僱事宜。

法官審理時勘驗相關證據，發現小花打電話時多次提及，「還有其他的受害者，你這個大色鬼，不要臉」、「受害者不是只有我一個人，還有其他的人，已經找到了，變態」，顯然非商討解僱訴訟案，而是兩造之間的糾紛，不採信小花說詞，但審酌她案發後心理受創，因此導致辨識行為違法能力或依其辨識而行為的能力顯著降低，最終判她須賠償阿義3萬、阿義妻子5萬元較為合理。全案確定。