打造日月潭永續旅遊環境　日管處+雲品酒店舉辦工作坊活動

▲日管處與雲品酒店合辦「GO Green美麗日月潭」永續工作坊活動（下同）。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

為持續推動永續旅遊環境，日月潭國家風景區管理處與雲品溫泉酒店日前共同舉辦「Go Green美麗日月潭」永續工作坊活動，希望將聯合國的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）、169項追蹤指標（Targets）轉化為更平易近人的生活經驗，體現在工作職場、日常生活環境理，並透過公、私部門合作建構出日月潭永續旅遊環境。

本次工作坊於13日登場，包括日管處長簡慶發、魚池鄉鄉長劉啟帆和日月村村長黃益琪、暨大觀光餐旅系專案助理教授童靜瑩、日月潭茶文化推廣協會理事長林惠美、大埔里地區觀光發展協會總幹事賴美月等公、私團體代表，以及觀光遊樂業九族文化村、旅宿業、餐飲業、自行車業者等日月潭地區各類業者都出席參加。

日管處指出，該處以公部門角色參與「全球綠色旅遊目的地」認證作業已邁入第3年，除持續參與國際認證，也期望能邀集地方相關機關、轄內各產業業者一同加入，協助日月潭觀光業者搭上綠色觀光產業鏈列車，以接軌國際旅遊市場。

本次活動即引入日本Imacocollabo公司所推出「2030 SDGs Game」桌遊，在專業老師引導帶領下，讓參與者在遊戲過程中，深刻體驗與感想身為地球一分子，如何與他人對話、溝通與理解，期望能將永續旅遊的觀念更內化、深植於日月潭的每個角落，進而在公部門的政策推動、私部門的營運策略上皆可作出具體的改變

簡慶發說，未來也將持續推展永續旅遊，於轄區內辦理說明會、相關申請諮詢輔導及永續活動，期盼在機關帶領下，能有更多夥伴共同加入，共創美麗且永續的日月潭願景。