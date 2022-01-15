公司新規定「請假扣年終」！他納悶：合理嗎　網揭辛酸1關鍵

▲年終獎金應該是所有上班族辛苦一整年，最期待的獎勵。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

年終獎金應該是每位上班族打拼一整年，最期待的慰勞。有一網友在《爆料公社》詢問，朋友的公司最近發布新公告「請假就扣年終」，讓他不禁納悶「合理嗎？」引發網友討論，並揭露辛酸關鍵。

原PO一開頭就問道，「如果公司公告這樣，條例是合理的嗎？」並附上一張公告圖，原PO繼續說道，「（公告）沒有董事長簽名，還有颱風天強迫員工加班，不加就扣年終獎金」，只見原PO提供的公告圖上面，的確就如原PO所講，按照不同的假別，扣不同天數的年終獎金，遇到颱風天時，「未到班減發年終獎金二天」等。

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▲原PO附上朋友公司的新公告 。（圖／翻攝自《爆料公社》）

貼文一出，引起網友們紛紛回應，「沒問題喔，因為勞基法裡面年終獎金不是薪資，就算不發也不違法」，「年終屬於福利，所以他愛怎麼扣就怎麼扣，法律上年終獎金給不給都可以，只是員工觀感問題。所以他扣到0也沒有違法問題」，「別灰心！很多小公司連年終獎金都沒有」，「這老闆很聰明，動年終就沒得講，這不在勞基法內，不爽只能離職抗議」。

其中有網友揭露辛酸一面，「因為不違法，所以要避免遇到這情況，找對公司很重要，公司如果體恤員工的話應該就不會有這些公告，當然發不發年終是公司的事，無關勞基法」，「年終是福利，不給真的沒問題，離職吧！拿福利來扣真的很靠北，而且加上福利才等於需求薪資，那就更要換工作」。