　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司新規定「請假扣年終」！他納悶：合理嗎　網揭辛酸1關鍵

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲年終獎金應該是所有上班族辛苦一整年，最期待的獎勵。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

年終獎金應該是每位上班族打拼一整年，最期待的慰勞。有一網友在《爆料公社》詢問，朋友的公司最近發布新公告「請假就扣年終」，讓他不禁納悶「合理嗎？」引發網友討論，並揭露辛酸關鍵。

原PO一開頭就問道，「如果公司公告這樣，條例是合理的嗎？」並附上一張公告圖，原PO繼續說道，「（公告）沒有董事長簽名，還有颱風天強迫員工加班，不加就扣年終獎金」，只見原PO提供的公告圖上面，的確就如原PO所講，按照不同的假別，扣不同天數的年終獎金，遇到颱風天時，「未到班減發年終獎金二天」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲原PO附上朋友公司的新公告 。（圖／翻攝自《爆料公社》）

貼文一出，引起網友們紛紛回應，「沒問題喔，因為勞基法裡面年終獎金不是薪資，就算不發也不違法」，「年終屬於福利，所以他愛怎麼扣就怎麼扣，法律上年終獎金給不給都可以，只是員工觀感問題。所以他扣到0也沒有違法問題」，「別灰心！很多小公司連年終獎金都沒有」，「這老闆很聰明，動年終就沒得講，這不在勞基法內，不爽只能離職抗議」。

其中有網友揭露辛酸一面，「因為不違法，所以要避免遇到這情況，找對公司很重要，公司如果體恤員工的話應該就不會有這些公告，當然發不發年終是公司的事，無關勞基法」，「年終是福利，不給真的沒問題，離職吧！拿福利來扣真的很靠北，而且加上福利才等於需求薪資，那就更要換工作」。

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪
快訊／中信金開第一槍！　下週一啟動居家上班、分流
海嘯來了！　南太平洋海底火山大噴發
Keanna突認「我就是跟ØZI有什麼」！　被逼到崩潰
沒年終獎金！　這間上市公司嘆：疫情海嘯第一排

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學雜費調漲制度化議題　教育部兩週內邀5大協進會商討

西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪」曝

直男錯發曖昧訊息　男上司秒讀「反丟球」！眾喊在一起…結局曝

今「入夜掉10度」剩1天放晴日！3大天氣系統夾擊　下周轉濕涼

公司新規定「請假扣年終」！他納悶：合理嗎　網揭辛酸1關鍵

「恐怖傳播2途徑」重現！　醫示警：好久沒發生的事

到女友家打牌「連莊16次」準岳父連放9炮怒翻桌　網揪2細節秒白眼

座位曝光！西堤傳播鏈20人染疫　銀行員「半開放式包廂」吃尾牙　　

自己開餐廳...他問父母來吃飯「要付錢嗎？」　網曝1情況：要

確診者故意回國用健保？　留學生轟「恐怖風向」：只顯得自己無知

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

同理、阿蘭改編《身騎白馬》乱彈阿翔聽到想哭　《聲林之王3》太難選...徐佳瑩吃胃藥

郝劭文直播帶貨！「5秒賣3500單」　賣櫻桃被嫌貴…溫柔回應網推爆

學雜費調漲制度化議題　教育部兩週內邀5大協進會商討

西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪」曝

直男錯發曖昧訊息　男上司秒讀「反丟球」！眾喊在一起…結局曝

今「入夜掉10度」剩1天放晴日！3大天氣系統夾擊　下周轉濕涼

公司新規定「請假扣年終」！他納悶：合理嗎　網揭辛酸1關鍵

「恐怖傳播2途徑」重現！　醫示警：好久沒發生的事

到女友家打牌「連莊16次」準岳父連放9炮怒翻桌　網揪2細節秒白眼

座位曝光！西堤傳播鏈20人染疫　銀行員「半開放式包廂」吃尾牙　　

自己開餐廳...他問父母來吃飯「要付錢嗎？」　網曝1情況：要

確診者故意回國用健保？　留學生轟「恐怖風向」：只顯得自己無知

騎車外套怎選？內行秒推「平價服飾天王」：穿7年超保暖

日本爆首例Omicron死亡個案！已打2劑輝瑞　患嚴重慢性病

學雜費調漲制度化議題　教育部兩週內邀5大協進會商討

高中木聯／去年僅1勝！北科附工大蛻變　要向平鎮學習

極速超跑踢館成功　中斷臺北鯨華八連勝

取代人工！水陸兩用怪手全速組裝　合體抽砂船全面打撈F16V殘骸

全國唯一LLB賽制　第25屆傳福盃全國少棒賽今熱血開打

西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪」曝

直男錯發曖昧訊息　男上司秒讀「反丟球」！眾喊在一起…結局曝

湖人追格蘭特恐截止日才有結果　七六人與國王討論交易西蒙斯

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

快訊／桃園+6！西堤3顧客、3學生確診

Omicron難預測！　醫示警：和病毒共存「1族群會先倒下」

即／桃園最新17處足跡曝光！　

Omicron個案「6成是喉嚨痛癢」

快訊／本土+6、境外增72

西堤尾牙25人染疫！醫：餐廳「這處」風險最高

指揮中心有意跟「病毒共存」？　3政策現端倪

桃園「所有國高中」取消畢業旅行

1922平台10點開放預約！「打第3劑」照年齡分3階段登記

更多熱門

相關新聞

跳槽盼加薪12%！上班族自估要投履歷140封　才能順利換工作

跳槽盼加薪12%！上班族自估要投履歷140封　才能順利換工作

農曆春節即將到來，不少上班族也計畫過年後轉職、跳槽，根據人力銀行調查顯示，有高達九成四的上班族透露，在虎年農曆年後「會想換工作」，該比例不但高於去年的92.6%，以及前年的91.8%，更續創十三年以來新高。而這些年後跳槽族平均希望，能比現在的薪資增加11.8%。

陽明年終「斟酌業界水準加發獎金」 慧洋拍板最高12個月、加薪5%

陽明年終「斟酌業界水準加發獎金」 慧洋拍板最高12個月、加薪5%

7成上班族快樂指數不及格　薪水低、工時長成職場痛點

7成上班族快樂指數不及格　薪水低、工時長成職場痛點

「打卡後可吃早餐嗎？」　網戰翻

「打卡後可吃早餐嗎？」　網戰翻

1天事假「扣0.5天年終獎金」　他見公告崩潰

1天事假「扣0.5天年終獎金」　他見公告崩潰

關鍵字：

年終獎金社畜上班族

讀者迴響

熱門新聞

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

「最美港姐」李嘉欣加護病房急救

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面