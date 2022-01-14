快訊／桃園增5確診「銀行員丈夫住新北」 鄭文燦：疫調還會再擴大

▲鄭文燦說明桃園最新疫情狀況。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者陳弘修／台北報導

對於桃園銀行群聚與最新疫情狀況，桃園市長鄭文燦14日表示，今天新增6位確診者，1位居住在新北市，是聯邦銀行員的丈夫，另外5位居住在桃園。鄭文燦強調，相關疫調還會再擴大，該匡列、隔離者，第一時間就會送到集中檢疫所，檢驗結果也會在最短時間內採檢完成。

對於桃園新增確診聯邦銀行個案的同住家人。新北市長侯友宜稍早受訪時也證實早有掌握到，他表示，該案是染疫聯邦銀行行員的先生，居住在新北市，工作地在台北，生活非常單純，目前正在擴大精準疫調、擴大篩檢。

鄭文燦14日透過臉書發文指出，聯邦銀行群聚感染事件相關者有4位，某確診行員的丈夫、行員的媽媽及男友、行員聚餐的西堤餐廳工讀生。行員的男友在物流公司上班，就生活圈已先匡列隔離4人、自我健康管理1人，職場正在匡列中。

對於銀行群聚案，鄭文燦說，第一時間針對尾牙聚會餐廳及同時段用餐顧客，共匡列82人進行採檢，昨晚檢驗結果出來，採檢出在餐廳打工的中壢高商學生也確診，我們深夜緊急派出防疫巴士，載送同住的5位家人及34位師生到檢疫所。我也指示教育局立即通知校方，中壢高商停課14天，此外，在匡列的同住家人中，因為有東興國中、信義國小的學生，所以也各預防性停課1天，待檢驗結果出來再決定是否復課。

另2位確診者，其中1位是金嗓歌友會會員、確診計程車司機的同住家人，在瓦城泰國料理餐廳擔任廚師，目前餐廳已停業，匡列11人送往檢疫所、10位自主健康管理。1位是確診者居服員的乾妹丈夫，在隔離期中採檢確診。

鄭文燦強調，相關疫調還會再擴大，該匡列、隔離者，第一時間就會送到集中檢疫所，檢驗結果也會在最短時間內採檢完成。為了確保社區安全，市府規劃今天起，再增設 #平鎮區新勢市民活動中心、#中壢區南園市民活動中心 2處社區採檢站，除細胞簡訊通知外，若有有足跡或不適、覺得有必要者都可以來採檢，也儘速按照接種計畫施打疫苗，團結防疫，我們一起把防火牆築大，守住桃園。