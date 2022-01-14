　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／桃園增5確診「銀行員丈夫住新北」 鄭文燦：疫調還會再擴大

▲▼鄭文燦關注疫情動向。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲鄭文燦說明桃園最新疫情狀況。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者陳弘修／台北報導

對於桃園銀行群聚與最新疫情狀況，桃園市長鄭文燦14日表示，今天新增6位確診者，1位居住在新北市，是聯邦銀行員的丈夫，另外5位居住在桃園。鄭文燦強調，相關疫調還會再擴大，該匡列、隔離者，第一時間就會送到集中檢疫所，檢驗結果也會在最短時間內採檢完成。

對於桃園新增確診聯邦銀行個案的同住家人。新北市長侯友宜稍早受訪時也證實早有掌握到，他表示，該案是染疫聯邦銀行行員的先生，居住在新北市，工作地在台北，生活非常單純，目前正在擴大精準疫調、擴大篩檢。

鄭文燦14日透過臉書發文指出，聯邦銀行群聚感染事件相關者有4位，某確診行員的丈夫、行員的媽媽及男友、行員聚餐的西堤餐廳工讀生。行員的男友在物流公司上班，就生活圈已先匡列隔離4人、自我健康管理1人，職場正在匡列中。

對於銀行群聚案，鄭文燦說，第一時間針對尾牙聚會餐廳及同時段用餐顧客，共匡列82人進行採檢，昨晚檢驗結果出來，採檢出在餐廳打工的中壢高商學生也確診，我們深夜緊急派出防疫巴士，載送同住的5位家人及34位師生到檢疫所。我也指示教育局立即通知校方，中壢高商停課14天，此外，在匡列的同住家人中，因為有東興國中、信義國小的學生，所以也各預防性停課1天，待檢驗結果出來再決定是否復課。

另2位確診者，其中1位是金嗓歌友會會員、確診計程車司機的同住家人，在瓦城泰國料理餐廳擔任廚師，目前餐廳已停業，匡列11人送往檢疫所、10位自主健康管理。1位是確診者居服員的乾妹丈夫，在隔離期中採檢確診。

鄭文燦強調，相關疫調還會再擴大，該匡列、隔離者，第一時間就會送到集中檢疫所，檢驗結果也會在最短時間內採檢完成。為了確保社區安全，市府規劃今天起，再增設 #平鎮區新勢市民活動中心、#中壢區南園市民活動中心 2處社區採檢站，除細胞簡訊通知外，若有有足跡或不適、覺得有必要者都可以來採檢，也儘速按照接種計畫施打疫苗，團結防疫，我們一起把防火牆築大，守住桃園。

ET快訊
快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　搭捷運足跡曝光
一週增140例Omicron！總感染數公布　200人在機場被
明起確診病患分流！　陳時中宣布3條件：送加強版防疫旅館
快訊／西堤2幼童客確診！　緊急匡列43員工、110客人採檢
快訊／西堤染疫擴大！　3員工2顧客確診
快訊／1922明上午10點限時重啟！依年齡分三階段預約
增57例境外移入「28例落地採檢確診」　美國17例最多
快訊／今增11例本土！　57境外移入
LIVE／「恐怖第2波」來了　陳時中最新說明
有確診者足跡！Solo Pasta義大利麵今暫停營業
醫警告「洗完手2動作」＝白洗了　病菌暴增84%
快訊／女學生西堤打工染疫　中壢高商2000師生下午急採檢
網紅作家認了「買讚衝人氣」　爆3領域名人也有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海軍戰力升級！布雷艇中隊成軍　蔡英文：讓世界看到守護國家的決心

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

快訊／桃園增5確診「銀行員丈夫住新北」 鄭文燦：疫調還會再擴大

張亞中開嗆「朱立倫該出來跪道歉」　點出國民黨慘敗原因

前日相海部俊樹過世　外交部哀悼：他對台立場友好

莊瑞雄「魔鬼說」引眾怒　周春米市場預測價格大漲25元領先

馬英九親筆虎年春聯來囉　全國39處領取地點曝

徐巧芯創藍營新派系？　「芯潮流」4大理念曝光

快訊／賴清德出訪宏都拉斯擬過境美國　總統府：若定案將對外說明

快訊／侯友宜示警Omicron空氣傳播力強　親查環狀線「空調濾網」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

海軍戰力升級！布雷艇中隊成軍　蔡英文：讓世界看到守護國家的決心

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

快訊／桃園增5確診「銀行員丈夫住新北」 鄭文燦：疫調還會再擴大

張亞中開嗆「朱立倫該出來跪道歉」　點出國民黨慘敗原因

前日相海部俊樹過世　外交部哀悼：他對台立場友好

莊瑞雄「魔鬼說」引眾怒　周春米市場預測價格大漲25元領先

馬英九親筆虎年春聯來囉　全國39處領取地點曝

徐巧芯創藍營新派系？　「芯潮流」4大理念曝光

快訊／賴清德出訪宏都拉斯擬過境美國　總統府：若定案將對外說明

快訊／侯友宜示警Omicron空氣傳播力強　親查環狀線「空調濾網」

NBA將取消新冠日常篩檢　剩餘賽季有症狀才需檢測

海軍戰力升級！布雷艇中隊成軍　蔡英文：讓世界看到守護國家的決心

王彩樺穿太辣「53年巨胸形狀」現形！　羅時豐偷瞄畫面全被拍

雲豹迎新洋將主場閉門開戰　特攻迎敵新台灣人阿提諾

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

南消七大隊辦防焰暨防火管理座談會　進行古蹟搶救演練保平安

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

唯一合法卻「被裝修」　生命禮儀館怒控公所縱容非法打擊合法

勞保估2028年破產！　勞動部：建議保險費率仍維持1％

Omicron發威！　世衛再建議使用「2款藥物」治療

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

快訊／新北本土+1　侯友宜證實：染疫聯邦銀行員丈夫

空軍：失聯飛官尋獲「部分疑似生理組織」

嘉檢證實尋獲拇指皮膚　明確認身分

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

連勝文卸任霹靂舞協會理事長　6年奮鬥不在意被笑「老萊子娛親」

快訊／北市染疫護理師「板南線密集足跡」曝光　Ct值16病毒量高

18公分「月光權杖悠遊卡」限時不限量開賣

國民黨最後一戰「在這裡」　黃暐瀚：若再輸2024不用討論了！

快訊／侯友宜示警Omicron空氣傳播力強　親查環狀線「空調濾網」

快訊／桃園銀行員群聚足跡跨新北　1個案曾赴宴會廳

顏寬恒被下架燒進雲林　蘇治芬反擊張麗善：太瞧得起我家了

染疫護理師頻搭「板南線」　雙北足跡一次看

北市疫苗平台再開放　30分鐘6萬1059人完成預約

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面