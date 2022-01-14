「上班打卡後上廁所、吃早餐要罰」他傻眼　同行老闆曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友14日在臉書PO文聲稱，和從事餐飲業的朋友聊天，得知對方的公司公告「上班打卡後不能上廁所、吃早餐」，如果沒有馬上就定位將會面臨懲處，讓他聽完覺得很傻眼。這篇文章公開後引起網友熱議，還意外釣出一名餐廳老闆留言回應，「一定是有老鼠屎整天混水摸魚，公司才會有這麼極端的規定。」

▲部分網友認為，早餐應該在上班之前吃完。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，14日和從事餐飲業的朋友聊天，對方說公司突然公告，「上班打卡後不能上廁所、吃早餐，打卡後就是要就工作定位」，若有上述行為將面臨懲處，「我聽到時有點傻眼，想請教廣大社友們一個相同問題，上班打卡後，到底能不能吃早餐跟上廁所？如果不能的話，若公司因此懲處員工到底有無違法？而各位大大對於這樣的公告有何看法？我個人是覺得，個人行為沒太超過的話，公司有點管到海邊了。」

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這篇文章公開之後，網友們紛紛留言表示誇張，「不能吃早餐我覺得還可以接受，不能上廁所是每個人都要發尿布嗎？」、「不能上廁所有點硬，但早餐本來就不是上班時間吃」、「勞基法有規定休息時間！這個可以檢舉了」；也有過來人分享自己的經驗，「的確有公司規定上班時不能上廁所與喝水，我做不到1個月壓力太大就離職了。」

還有一名餐廳老闆分析，之所以會出現這樣的規定，可能是部分員工行為太誇張所導致，「一定是有老鼠屎整天混水摸魚，公司才會有這麼極端的規定，我就請過工時7小時可以跑7次廁所的，每天都這樣，很多好員工都是被勞工蟑螂害到福利越來越差」。

▼但規定上班時間不能上廁所，網友們普遍認為很不合理。（示意圖／ETtoday資料照）