超商神級好吃新品磅蛋糕　辦公室就能享受幸福下午茶！

圖、文／統一蛋糕屋提供

倒數兩週就是心心念念的年假了！辛苦了一整年終於可以放長假，是否心已經飛去放假了呢？但很可惜，身體還被困在辦公室中，只能認命工作！不過其實只要在工作之餘，下樓去一趟便利商店，就能運用小巧思，享受儀式感十足的下午茶，小小提前享受放假氛圍！

秘訣就是，統一蛋糕屋推出的新品「奶油香橙磅蛋糕」，讓你在辦公室也有放假感，擁有下午的小確幸。酸酸甜甜的奶油香橙磅蛋糕使用特選柳橙，讓綿密的口感中帶出清甜酸香，在蛋糕體上可以看到細小的桔皮，整體甜而不膩，口感濕潤鬆軟，雖然小小一份，但因為磅蛋糕本身的份量及綿密口感，就很適合當下午茶！尤其再搭配一杯咖啡，自製的下午茶就完成了！

▲多位知名IG網紅紛開箱，磅蛋糕甜蜜滋味讓人少女心滿點！圖片來自 @ chingfoodshare

圖片來自 @ achingfoodie

多位知名foodie IG網紅紛紛開箱這款美味甜點，Donna、阿青簡單擺盤，就儀式感十足，其實小資族在辦公室或是家中都可以輕鬆拍美照、享用美食。不只滿足口腹之慾，也小小滿足想放假的心。惹得粉絲直呼「想吃！」「最受不了綿密的蛋糕了~」，更有粉絲說「最近便利商店蛋糕中表現超優秀的！」大力稱讚！

圖片來自：＠ovaltine_fooddiary

且阿華田更進一步蒐集不同款超商蛋糕，直接教大家如何用多款超商蛋糕的進階版擺盤，讓你辦公的同時，也能超easy打造少女心下午茶組合，受到粉絲熱烈歡迎。其中也有多位網紅提到磅蛋糕的奶油香，這款磅蛋糕選用無鹽奶油，整體口感豐厚濃郁，長時間烘烤後再靜置冷藏熟成，每一個步驟都不馬虎。咬一口除了淡淡橙香，還有濃郁的奶油香，十分適合下午享用！

現在更有搭配咖啡的優惠活動，只要在111/1/12~2/8，至7-11購買統一蛋糕屋奶油香橙磅蛋糕，即享CITY CAFE半價優惠(中杯美式咖啡/拿鐵咖啡，以五捨六入計算)，想要打造辦公室下午茶嗎？只要去一趟7-11就滿足！

（實際狀況以現場為準）