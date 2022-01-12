保護第一線醫護！北市聯醫「4點修正」　專責病房必戴面罩及N95口罩

▲黃珊珊赴醫院視察。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

我國新冠肺炎疫情升溫，台北市中興院區有2名專責病房護理師確診，為了維護專責病房量能，北市府第一時間做好匡列及清消，副市長黃珊珊今（12）日也赴院區視察，提出4點修正改進，保護第一線醫護。

黃珊珊表示，由於醫護人員在第一線照護確診者的風險較高，今天中午到中興院區，與聯合醫院討論院內的清消感控流程，提出幾點修正改進：

1.重新檢視醫護人員防護裝備穿脫方式並再次進行教育訓練

2.加強環境消毒與採檢次數

3.宿舍人員全數採檢，公共區域將請環保局清消

4.專責病房只出不進，進出人員應嚴格要求佩戴面罩及N95口罩

針對此次案件，黃珊珊指出，已安排34位宿舍同仁安置於檢疫所內進行居家隔離，中興院區也一向有針對在高風險工作場合的同仁定期做篩檢，前一週（1月3日至1月7日）篩檢了共70家員工，PCR結果皆為陰性。

黃珊珊說，這兩天院區也多次針對專責病房以及員工宿舍進行全面性的環境採檢。特別感謝環保局同仁，協助中興院區以及鄭州辦公室兩棟建築物，在今天上午進行了全面清消。今天之後，他們也會協助後續連3天的傍晚全院環境清消。

此外，黃珊珊也和北市聯醫、衛生局同仁們一起到中興院區視察感染控管措施，看看是否可以有更精進的作為，保護第一線醫護同仁的安全。之後除了院區將自我要求提升清潔消毒頻率之外，也會維持人員每週定期採檢，主動關懷同仁的健康及維持醫療量能，一起為防疫貢獻更多心力。