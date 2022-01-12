　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中壢聯邦銀行健行分行「3行員確診」！今停業1天　社區急設篩檢站

▲▼桃園市長鄭文燦說明疫情。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦說明疫情。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

指揮中心12日下午公布新增4例本土個案，其中3例就來自桃園。市長鄭文燦在疫情說明會中表示，這3名個案為聯邦銀行健行分行行員，曾與確診居服員(案17472)面對面互動，目前桃機風暴確診人數來到42例。對此，該銀行今日緊急暫停營業1天，也讓不少洽公民眾撲空。

鄭文燦表示，案17472曾在1/4到中壢某銀行洽公，雖全程配戴口罩，但因有足跡，因此銀行全員列自主健康監測對象，而經過快篩後有1人篩出陽性，銀行隨即匡列採檢，一共採了30人，其中有3人陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦說明，這三名行員分別為案17630，Ct值為19.1、案17672，Ct值16、案17637，Ct值17，三人均為今早確診。由於考慮到Omicron病毒傳播力很快，因此在早上確定後指揮中心才會於下午公布。

另外，衛生局長王文彥進一步表示，案17472原本只跟案17630有面對面接觸，但因行員在1/7有聚餐，疑似因此導致另兩名行員確診。對此，衛生局也緊急下令銀行今日緊急廷業，並進行整棟大樓清消，擴大匡列接觸者。

此外，桃市府也緊急增設東興社區活動中心設置採檢站，並於下午2時30分許開放民眾採檢，呼籲有足跡重疊或有疑慮者，盡速到採檢站採檢。

ET快訊
「她像是超級傳播者！」醫列去年2群聚警惕：千萬別鬆懈
手機掉價最兇Top15曝光！　第一名下降超過萬元
9縣市「入夜不到10°C」！　最凍時段曝
蕾神再槌「備案不報案」　律師建議王力宏出這招
金控股「這5家」拿下2021人氣王　股民暴增破10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

弟帶女友見家人　她一看嚇傻「國中霸凌我」：耍流氓到處和人上床

麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG

「她像是超級傳播者！」醫列去年2群聚警惕：千萬別鬆懈

全台首架A330neo最快2月交機　星宇航空推5款周邊打頭陣！即起開賣

「社區風險是有的」　鄭文燦：確診個案追蹤到底才能圍堵

9縣市「入夜不到10°C」！新一波冷空氣明再南下　最凍時段曝

2022旅遊補助！台中17日起開放登錄千元住宿抵用券　限量1.5萬份

「蝦皮店到店」列確診者足跡！業者急發聲明回應：已自主停業1天

好市多草莓大福「媽咳出塑膠片」卡喉嚨　照片驚悚曝！苦主崩潰+1

考生確診不必擔心要重考！招聯會：將採外加名額錄取

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

弟帶女友見家人　她一看嚇傻「國中霸凌我」：耍流氓到處和人上床

麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG

「她像是超級傳播者！」醫列去年2群聚警惕：千萬別鬆懈

全台首架A330neo最快2月交機　星宇航空推5款周邊打頭陣！即起開賣

「社區風險是有的」　鄭文燦：確診個案追蹤到底才能圍堵

9縣市「入夜不到10°C」！新一波冷空氣明再南下　最凍時段曝

2022旅遊補助！台中17日起開放登錄千元住宿抵用券　限量1.5萬份

「蝦皮店到店」列確診者足跡！業者急發聲明回應：已自主停業1天

好市多草莓大福「媽咳出塑膠片」卡喉嚨　照片驚悚曝！苦主崩潰+1

考生確診不必擔心要重考！招聯會：將採外加名額錄取

妳喜歡吃辣嗎？辣椒水噴醉女、對民眾大外割　竹警遭判拘

弟帶女友見家人　她一看嚇傻「國中霸凌我」：耍流氓到處和人上床

勞保精算報告何時出爐？　勞長許銘春避而不談

強化林子豪三壘守備　統一獅擬定春訓計畫

「雜貨店貓」愛闖冰箱吹冷氣！客人嚇到　店家無奈貼字條

劉冠廷吻戲不報備！　女友孫可芳演「檳榔西施」穿很少：我才不說勒

麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG

找賴薇如分析茶婊…戰火炸開！　熊熊尷尬回應「在聊誰」：怕被告

《單身》癡情男文世勳6句話逆轉勝：最幸福的一刻是我選擇了你

周曉涵痛哭失戀好友卻趁亂告白　她怒對方「踩雷」直接打槍

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

快訊／本土+4！今增境外暴增92例「再創史上新高」

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

「3數字」證明：這地方最危險！升三級警戒可能性曝

醫：台灣隨時爆發大規模社區疫情

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

快訊／基隆市府突宣布「1400疫情記者會」

快訊／桃園最新23處疫調足跡！中壢夜市、錢櫃KTV

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

王力宏1舉動有玄機！網：是爸媽的願望

2022容易遭詐騙！命理師曝4大肥羊生肖

「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面