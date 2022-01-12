中壢聯邦銀行健行分行「3行員確診」！今停業1天　社區急設篩檢站

▲桃園市長鄭文燦說明疫情。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

指揮中心12日下午公布新增4例本土個案，其中3例就來自桃園。市長鄭文燦在疫情說明會中表示，這3名個案為聯邦銀行健行分行行員，曾與確診居服員(案17472)面對面互動，目前桃機風暴確診人數來到42例。對此，該銀行今日緊急暫停營業1天，也讓不少洽公民眾撲空。

鄭文燦表示，案17472曾在1/4到中壢某銀行洽公，雖全程配戴口罩，但因有足跡，因此銀行全員列自主健康監測對象，而經過快篩後有1人篩出陽性，銀行隨即匡列採檢，一共採了30人，其中有3人陽性。

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鄭文燦說明，這三名行員分別為案17630，Ct值為19.1、案17672，Ct值16、案17637，Ct值17，三人均為今早確診。由於考慮到Omicron病毒傳播力很快，因此在早上確定後指揮中心才會於下午公布。

另外，衛生局長王文彥進一步表示，案17472原本只跟案17630有面對面接觸，但因行員在1/7有聚餐，疑似因此導致另兩名行員確診。對此，衛生局也緊急下令銀行今日緊急廷業，並進行整棟大樓清消，擴大匡列接觸者。

此外，桃市府也緊急增設東興社區活動中心設置採檢站，並於下午2時30分許開放民眾採檢，呼籲有足跡重疊或有疑慮者，盡速到採檢站採檢。