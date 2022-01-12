台中網路交易詐騙去年金額逾千萬　專家：買賣前先做好4件事

▲台中市網路交易詐騙去年發生149件，件數減少，金額卻飆高，專家建議買賣前多看多問。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情限制了人們外出血拚，卻增加在家上網購物的機會，商機雖暴增，卻也因隔空買賣衍生交易詐騙糾紛。台中警方統計去年發生149件，雖然比前年同期少了6件，但交易卻飆高至1200多萬元，一名經營網路二手精品的業者就說，這種無接觸的交易首重信任，但在信任前，建議多看多問，才不會花了冤枉錢。

台中警方表示，網路業者常在重要節日例如情人節、雙11、雙12等推出各項促銷活動，不但低價還找來明星代言，雖然標榜貨到付款，但是物品常和網路上完全不同，想要退貨，找不到客服，這就是目前流行的一頁式廣告詐騙。

警方統計網購詐騙案件，前年全年有155件，詐騙金額759萬6千477元，去年同期降至149件，件數減少了，但詐騙金額卻飆高至1千234萬823元。

曾經在三峽恩主公醫院神經內科擔任護理師的陳匯敏，退休後在網路經營二手精品交易平台，她說，女性消費者喜愛精品包，但全新太貴，只好選擇二手，由於買賣雙方是隔空交易，仿冒品及詐騙案還是常常發生，因此杜絕被騙的最大關鍵在於信任。

陳說，為了取信買家建立實名制（賣家需提供雙證件及存摺封面），接著導入人工智慧視覺辨識履歷系統，該系統已通過經濟部中小企業SBIR海選第一階段，正在進行第二階段，未來可減少買賣雙方糾紛，並為台灣的二手精品交易市場建置更信任的平台，打造循環經濟生態系。

最後她建議消費者在平台挑選精品包時，首先，先衡量預算及喜好的品牌；挑選時要留意賣家拍攝的包包照片及描述、配件是否齊全、年份及是否整染過；若有考慮將來再轉手，可注意二手市場熱門度，越經典的款式跌幅都不會太多；網路商品數萬件，訂購前要多比較、多看、多問，做一點功課，才不會白白花了冤枉錢。