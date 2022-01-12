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快訊／增92例境外移入「創史上新高」　昨落地採檢揪出58確診

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布92例境外移入，其中58為落地採檢確診，34例為居家檢疫。指揮官陳時中表示，之後居家檢疫採檢人數個案應該會降低，會隨著境外移入個案增加而更動。今日新增境外移入個案為25例男性、27例女性、40例調查中。

今公布境外移入個案年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(34例)、越南、澳大利亞及菲律賓(各4例)、阿拉伯聯合大公國(2例)、德國、法國及英國(各1例)移入；另41例調查中。入境日介於去(2021)年12月28日至今(2022)年1月11日。

▲▼1/12新增個案。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心統計，截至目前國內累計5,164,612例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,145,758例排除)，其中17,559例確診，分別為2,854例境外移入，14,651例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼1/11長程境外移入篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼長程航班入境篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/12長程航班入境篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

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