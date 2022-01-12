屏東演藝廳首推家庭參與式演出 鼓勵爸媽帶著小小孩進劇場

▲屏東演藝廳首推家庭參與式演出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東演藝廳首次推出寶寶劇場《H2O》，為5~30個月的幼兒設計的參與式演出，讓爸媽與寶寶同台，透過藝術與肢體互動，讓親子關係更緊密。

屏東縣政府文化處表示，寶寶劇場《H2O》邀請有豐富經驗的両両製造聚團擔綱演出，為零到3歲的嬰幼兒量身打造，以水為主題，將從「水世界」中的未知，帶領親子一起徜徉在充滿想像的海洋裡，藉由自在的舞台空間，開啟親子互動表演體驗，為幼兒打造踏入劇場的第一步。



文化處說，為打造全齡參與的劇場，去年10月推出的《一日親子JAM》寶寶工作坊，創下報名秒殺的紀錄，在專業師資帶領下，讓親子透過身體接觸、聲音與色彩的即興創作，拉進親子間距離，也讓寶寶透過藝術體驗，激發美感與認知能力。今年更將從工作坊形式發展到表演，讓親子在舞台上一起探索，想像，留下難得的回憶。

寶寶劇場《H2O》1月22及23日各三場次，分別為上午10:30、下午13:30、16:30於屏東演藝廳實驗劇場，購票請上OPENTIX兩廳院文化生活，屏東藝遊卡會員可享75折優惠，活動詳情請至屏東文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。