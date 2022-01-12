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昨長程入境航班58人確診　舊金山、洛杉磯航線陽性率達10%

記者許維寧／台北報導

立法院今天（1/12）舉行交通委員會臨時會，交通部長王國材於會前接受媒體聯訪，被問到因應疫情，是否將縮限雙鐵飲食規定？王國材表示，目前國內維持二級警戒，仍依照指揮中心規定辦理。再者，王國材也說，昨天單一一日桃機入境長程航班就有58人經採檢為陽性，希望機場清消更精進、讓防疫做得更好。

▲交通部長王國材接受媒體聯訪。（圖／記者許維寧攝）

▲交通部長王國材接受媒體聯訪。（圖／記者許維寧攝）

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立法院今天舉行交通委員會臨時會，媒體詢問交通部長王國材，因應國內疫情，雙鐵上飲食規定是否會趨嚴？王國材說，目前維持二級警戒，仍依照指揮中心規定辦理，但上週已經要求運輸場站都加強清潔消毒，未來清消會持續加強。

王國材也談到，昨天長程航班入境旅客就有58人經採檢後為陽性，若為陽性直接於空側處理不走入境通道，也能讓桃機的負擔減輕，也希望機場同仁防疫更精進。

1月11日共計8長程航班抵台，起飛地點分別為澳洲雪梨；美國洛杉磯、舊金山、西雅圖；土耳其伊斯坦堡和阿拉伯聯合大公國杜拜，實際抵台人數625人，陽性人數58人，陽性百分比為9.28。其中以舊金山以及兩班洛杉磯航班陽性率最高，均達10%。

至於針對過年出遊是否有相關呼籲？王國材說，活動管制都以指揮中心、地方縣市政府規範為主，目前至1月24日都為二級警戒，交通部要求轄下機關加強清消，若疫情有近一步發展，將會啟動較嚴格的防疫措施，但現階段是沒有相關的計畫。

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