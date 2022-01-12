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酒店老闆驚曝神祕數字「0760820」　揪出台灣首位連續性侵殺人魔

一名酒店老闆記下小姐搭乘的計程車車號，成為破案關鍵。

▲一名酒店老闆記下小姐搭乘的計程車車號，成為破案關鍵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

聽到這番話，葉海瑞立刻要老闆帶他到屋後的垃圾堆尋找，二個人找了將近半小時，最後終於在一包垃圾中，找到一張寫有「0760820」的紙張，當晚葉在專案會議上提報，警方也因為這組關鍵車號，士氣大振。

警方調查，這組車號的車主是一名張姓計程車司機，但他前一陣子報案，說車牌在住處附近遭竊，專案小組深入訪查得知，他有一個26歲的兒子，名叫張正義，平常喜歡流連舞廳，當時失業中，且行蹤不明。警方懷疑張正義可能就是連續性侵殺人魔，因此通報所有巡邏警車，注意掛有這個車牌的計程車。

台北之狼張正義。（翻攝畫面）

除了以車追人，警方也打聽到，張正義平常最喜歡到北平東路上的維納斯舞廳消費，因此派出便衣刑警在舞廳外守株待兔。

張正義在租來的車上加裝車頂燈，偽裝成計程車。（東森新聞提供）

不久，二名員警開車巡邏時，意外在長安東路看到這輛計程車，二人不敢打草驚蛇，尾隨跟車，最後跟到維納斯舞廳前。張正義剛把車停妥，二名員警立刻衝上前抓人，埋伏在旁的刑警也一起圍上來，順利將他上銬、逮捕，他沒有任何反抗，也沒有叫喊，只是目露凶光，看著逮他的警察。

張正義偷了父親的計程車車牌（圖），之後安裝到犯案車輛上。（東森新聞提供）

張正義落網後，很快認罪，坦承偷了爸爸的計程車車牌，再租一輛轎車，然後把車牌掛在車上，並加裝車頂燈、里程表，偽裝成計程車犯案。他向警方供稱，以為這麼做就不會被抓，因為縱使警方掌握車號，僅會查到他爸爸，而他爸爸的車牌已失竊，不會查到他身上，但法網恢恢，最後還是栽了。


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