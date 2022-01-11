被抹金門顏家！陳志龍打臉曝真相：港務處已多付廠商3億多元

▲金門縣議員陳志龍。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導

金門縣議會副議長周子傑與多名議員指控，國民黨立委陳玉珍的弟弟、金門縣議員陳志龍為了自身利益，在議會上提案凍結工程預算2.2億元，恐導致金酒公司股權轉移，變為全金門人買單，痛批根本是「金門顏家」。對此，陳志龍反擊表示，承包廠商已多拿港務處3億多元，「請部分議員們做好功課，不要配合廠商傷害金酒」。

針對「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」一事，陳志龍11日表示，金門主計處資料顯示，港務處於去年110年3月30號已支付廠商5億元，而廠商的施工計價款是1億9733萬元，「代表港務處已逾付廠商3億多元，請部分議員們做好功課，不要配合廠商傷害金酒。」

▲▼水頭商港。（圖／記者林名揚翻攝）



陳志龍指出，目前縣府已給付了5億元，承商的計價款是1.9億，「承商做生意、標工程不需要凖備足夠的周轉金？怎能歸咎於議會呢！何況預付工程款己經超出了3億多元。」

另外，陳志龍澄清，本工程建設案在坊間傳言沸沸揚揚，1800萬元的賄賂款項流言，己引起檢調的關注，期待相關單位盡快查個了水落石出，毋妄毋縱。

據悉，周子傑10日與縣議員蔡水游、歐陽儀雄、洪成發、許玉昭、唐麗輝、張雲德、董森堡等人召開記者，痛批「水頭港大型旅客服務中心新建工程」要墊付2.2億元的預算，被陳玉珍弟弟、議員陳志龍等人在議會提案凍結。

周子傑表示，議長洪允典及議員陳志龍等人強行凍結決議，若無法依照工程合約給付廠商工程款，恐被聲請強制執行扣押縣政府包括金門酒廠在內等公有資產，嚴重影響金門鄉親的權益。

另外，政治評論家溫朗東表示，陳玉珍的姊姊陳玉玲開設混凝土公司「秀中實業」，疑因分不到「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」，才會由陳志龍等人在議會上凍結預算。

對此，陳志龍痛批這些說法及扯上金酒都是惡意操作，此工程還有許多問題需要釐清，施工過程也在接受司法調查，才會予以凍結。

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