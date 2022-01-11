今晚最冷！急凍10°C↓範圍擴大　北北基等5縣市冷爆「亮橘燈」

▲全台各地天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象局表示，今晚到明晨是最冷的時段，並針對全台17縣市發布低溫特報，其中北北基桃竹亮橘燈，今日下午到明日上午將「持續有10度左右或以下的氣溫」。

氣象局表示，今日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日至明上午新竹以北有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，今晚起至明日上午苗栗至臺南及新竹市、宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫(發生的機率。

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氣象局表示，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣為橘色燈號，有「持續」10度左右或以下氣溫發生的機率。新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，受冷氣團影響，現在到明天上午桃園以北、基隆北海岸溫度可能低於10度，最冷的時段落在今晚到明天清晨，馬祖8度、金門及中部以北10到11度、東北部12度、花蓮及高雄13度、其他地區14到15度。空曠地區、近山區平地溫度更低。

明天到周五桃園以北、東半部雲多有短暫雨，新竹以南有陽光，但各地早晚清晨都冷，且受到輻射冷卻影響，周四、五中南部沿海空曠地區溫度更低，北部、中部、東北部、花蓮這期間是整天都冷，其他地區今明兩天較冷，周四、五日夜溫差大，周六冷氣團減弱。

▲今晚到明晨溫度、降雨預測。（圖／氣象局）