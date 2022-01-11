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89歲老劇院變身！結合電影、書店、餐廳「新竹市影像博物館」開張

▲▼89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

▲89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

記者林育綾／台北報導

新竹藝文據點+1！「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運，將於月底正式開幕，這間建於1933年的老劇院，如今變身成為博物館，還增設電影書店、餐廳，其中「電影書牆」相當吸睛，未來也將串聯推出更多活動，讓電影迷、文青迷又多一去處，享受在89歲的老劇院看復古文藝片。

▲▼89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

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▲1933年成立的老劇院變身，「新竹市影像博物館」結合影廳、書店、餐廳。（圖／新竹市政府文化局）

新竹市長林智堅提到，「新竹市影像博物館」找來在地藝文團體鴻梅文創進駐，是全台首座有冷卻設備歐化劇場，1933年成立以來，無論日治時期、光復後都陪伴著無數民眾；如今市府與鴻梅文創將影博館服務全面升級，打造出新舊時代交融的複合式型態影院，以舒適的影廳、書店、餐廳，提供影迷們「電影」五感體驗。

▲▼89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

▲1933年成立的老戲院，是全台首座有冷卻設備歐化劇場，有近200個座位。（圖／新竹市政府文化局）

而新竹市文化局長張馨之說明，影博館將串聯策展、觀影、選書、飲食等，增添服務，近200個座位的影廳，將以國際影展得獎的紀錄片、藝術電影、院線熱片為放映主力，並與各影展等合作，舉辦導演映後座談等活動，歡迎民眾一起來體驗不一樣的影像博物館。

▲▼89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

▲一樓有「光盒子書店」，還打造電影書牆。（圖／新竹市政府文化局）
 
一樓有「光盒子書店」，有依照全球的電影產業地域與文化歷史詳細分類、打造選書獨特且豐富的「電影書牆」；常設展「電影‧有樂櫃」則展示影博館前世與今生，從日治時期的「有樂館」、光復後的「國民戲院」、如今影像博物館的輝煌歷史，並展示珍貴的影像相關典藏文物。

▲▼89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

▲常設展「電影‧有樂櫃」則展示影博館前世與今生。（圖／新竹市政府文化局）

▲▼89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

▲二樓的「光盒子BISTRO」提供精緻餐點。（圖／新竹市政府文化局）

二樓的「光盒子BISTRO」提供精緻餐點，同時也串聯電影院和書店的活動企劃，推出期間限定，向經典電影致敬的套餐。

▲▼89歲老戲院大變身！結合電影、書店、餐廳，「新竹市影像博物館」開張。（圖／新竹市政府文化局）

▲「新竹市影像博物館」試營運，1月底正式開張。（圖／新竹市政府文化局）

文化局表示，重新開幕的影像博物館以「或者光盒子」為主題，營業時間為每周二至周日，下午1:00-晚間21:30，每周一公休，全票220元，兒童票（2至12歲）150元，敬老票（65歲或持有身障手冊者）110元，試營運期間，全票票價優惠180元，民眾可至「新竹市影像博物館-或者光盒子」Facebook 粉絲頁：https://www.facebook.com/OrLightbox 尋找放映時刻表。

新竹市影像博物館─或者光盒子
營業時間：每周二至周日，13:00-21:30（每周一公休） 
全票220元 
兒童票（2至12歲）150元 
敬老票（65歲或持有身障手冊者）110元
試營運期間全票票價優惠180元 
電話：03-5285840 
地址：300新竹市東區中正路65號

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