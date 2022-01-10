橫山書藝館開館首展近8萬參訪人次　1／21起新展不再免門票

▲橫山書藝館開館首展近八萬參訪人次。（圖／橫山書藝館提供）



記者楊淑媛／桃園報導

座落於高鐵桃園青埔特區內的「橫山書法藝術館」，自去年10月22日開館迄今年1月6日，展出開館首檔《飛墨橫山》等51名各國藝術家作品，於為期2個半月展期中，累計吸引8萬參訪人次。書藝館10日指出，開春首展將於1月21日起展出兩檔聚焦在地書藝史觀的「臺灣書藝新契機－1949渡海書家特展」和「澹養天龢─黃群英書藝紀念展」。

▲2022開春首展將於1月21日起，展出兩檔聚焦在地書藝史觀的「臺灣書藝新契機－1949渡海書家特展」和「澹養天龢─黃群英書藝紀念展」。（圖／橫山書藝館提供）



「橫山書法藝術館(簡稱橫山書藝館)」是全台首座由官方營運的館舍，由知名建築師潘天壹以墨池、硯台意象打造主體建築，景觀設計師吳書原以凸顯本地物種生態的概念出發，結合水岸景觀，讓橫山書藝術館一開館即受到來自各方旅人、書法藝術家和建築愛好者的走訪，公認是全台最美的打卡景點之一。

而為鼓勵全台更多市民朋友共賞書法藝術之美，市府文化局並於橫山書藝館開館舉辦的首檔《飛墨橫山》，免收門票，在為期二個多月的展期中，累計吸引8萬參訪人次，展出相當成功，也使鄭文燦市長、文化局推動書藝文化受到讚揚，而該館今年開春首展及門票收費等相關資訊，亦受到各界關注。

橫山書藝館指出，該館今年開春首展，於1月21起即將展出兩檔聚焦在地書藝史觀的「臺灣書藝新契機－1949渡海書家特展」和「澹養天龢─黃群英書藝紀念展」。前者聚焦1949年前後渡台書藝家的輪廓及其為台灣引現的多元書藝面貌，選件于右任、溥心畬、張大千、傅狷夫、張光賓等26位書藝名家之精品；後者為已故的桃園重要書家黃群英特展，是書藝館為在地藝術家舉辦的首檔個展，展出近百年生涯中重要作品及相關文件。2022年度的大展，亦包括與國立歷史博物館合作的館際交流展，以桃美館與史博館的書法作品典藏為切片，凸顯台灣身處東亞書學核心的意義。

橫山書藝館同時自1月21起收費，全票收費100元；桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。農曆春節期間，橫山書法藝術館除夕至初二休館，初三起正常開館。