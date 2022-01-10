今增6本土「歌友會家庭群聚+1」　照服員友人確診！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例本土個案，其中包括歌友會確診者（案17369）家人也確診，列案17487，而歌友會成員中還有原本就確診的案17370（為案17369的妹妹），這也是一起家庭群聚。另外還有照服員（案17472）的友人也確診，列案17507。

桃園機場染疫風波延燒，相關本土個案累計20多例，更已擴及社區感染。確診者中有一名手推車人員，妻子是照服員，照顧家庭中有一名未滿5歲童染疫，而兩人就讀小學未滿10歲的兒子也在昨晚確診；另外也有確診機場清潔員家人，同樣是匡列家人中的未滿5歲童染疫。

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▲▼桃機群聚案相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

而指揮中心今日公布新增6例本土個案，為2例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

另外，今日新增境外移入個案為14例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例)、印尼及緬甸(各2例)、尼泊爾、比利時、冰島、厄瓜多、英國、義大利、菲律賓、丹麥、南非、法國及芬蘭(各1例)移入。入境日介於去(2021)年12月26日至今(2022)年1月9日。

由於桃機此波染疫，指揮中心也緊急宣布，機場針對長程航班入境旅客，自明（11）日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。