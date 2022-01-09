鍾小平發動組織戰！向藍白選民催票　選委會：不得從事罷免活動

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者袁茵攝）



記者黃巈禾／綜合報導

台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）舉行投票，台北市議員、罷免林昶佐的發起人鍾小平一早前往投票所投票。鍾小平受訪表示，投票後還要固票、催票。對此，北市選委會表示，今日不得從事罷免活動，但是否違法仍依個案行為判定。

鍾小平9日上午9時30分前往投票所投票，他投票前受訪表示，自己審慎樂觀，四大公投投票率47%，今天天氣比較好，他也到各投票所去巡，今天投票率比四大公投高，希望投票率衝到50％以上，投票率越高，罷免機會越大。

對於心境如何，鍾小平說，「很平靜啦！」大家一直談伴手禮，但小我的伴手禮是謝謝國民黨主席朱立倫的同舟專案，使他能夠回到國民黨，而他們盡黨員的本分，大我伴手禮是23.5萬公民，萬華、中正是他的娘家，他是這個區的議員，「出了這樣最差的立委，我當然要替娘家講話」，要帶小我跟大我兩份伴手禮跟選民報告。

鍾小平投完票後受訪表示，「等一下要幹嘛，我還不能休息」，要跑30個幫忙連署的里長，要固票、打電話，藍白選民還沒出來投的要打電話催票，發動組織戰、陸軍要催票。

對此，北市選委會表示，罷免投票日0時起不得從事催票等罷免活動，違者處新臺幣50萬到500萬元罰鍰，但是否違法仍依個案行為判定。