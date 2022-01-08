夫妻列車上借奶粉　他秒察覺異樣…竟揭發「驚人真相」

▲一對夫婦因為孩子的奶粉不夠向乘務員求助，沒想到卻被發現嬰兒是買來的。（圖／翻攝長沙政法頻道）



圖文／CTWANT

中國一對夫婦日前在列車上，因為孩子的奶粉不夠向乘務員求助，沒想到乘務員、列車長和乘警在幫助他們的過程中發現疑點，結果證實這對夫婦並不是孩子的父母，他們手中的男嬰是剛剛花11萬人民幣（約新台幣47萬）買來的，目前蘭州鐵路公安已經聯繫男嬰的老家河南南陽的民政部門，做後續的安置。

綜合陸媒報導，事發於去年12月31日，從蘭州開往溫州的K306次列車上，一對坐在9號車廂的夫婦向乘務員求助，稱自己幫別人照看的孩子奶粉不夠了，但乘務員高靜霞沒有找到適合嬰兒的奶粉，便和列車長申慶雨一起前去回覆該對夫婦，並進一步瞭解情況，沒想到卻在交談中，申慶雨發現了一些異樣。

申慶雨表示，詢問這對夫婦小孩平時奶粉都喝多少，對方卻回答得含糊不清，接著再問他們與這個小孩的關係，對方卻表示是小孩的父母，「我感覺他之前跟我們乘務員說的是他幫朋友照看小孩，怎麼又變成他自己的了。於是我就詢問小孩的出生年月，含糊不清說不上來，也提供不了小孩的出生證明，隨後就對他們的乘車人資訊進行核對，在核對過程中，我覺得前後語言不搭，而且神色比較緊張。」

後來事件交給乘警進一步調查，經過證件查驗、不斷詢問後，這兩名旅客才慌張地如實交代事情經過，承認該名嬰兒是他們通過買賣交易得來，還沒來得及準備嬰兒用品，所以向乘務員求助找奶粉，沒想到卻被發現破綻。目前蘭州鐵路公安已經聯繫男嬰的老家河南南陽的民政部門，做後續的安置，而這對夫婦也已經遭逮。

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