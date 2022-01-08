元宇宙風吹入寒假科教營隊　3成名額保留給女性

▲北市教育局首推元宇宙寒假科教營隊，圖為去年冬令營隊宣傳。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

寒假即將到來，台北市教育局今年也將推出多樣化的寒假科技教育營隊，包括首度重磅推出結合元宇宙、量子電腦、AI技術及自造科技多元課程的營隊，總計78場次課程活動，提供3617個名額，其中3成名額保留給女性，2成給低收與中低收入戶學生，落實「女力參與、教育平權」核心理念，預計下週一（10日）下週三（12日）報名。

每年寒假期間，家長總是為孩子尋找營隊而傷腦筋，北市教育局也推出寒假科技教育營隊，包含生活自造、程式設計、機電整合、大數據應用、物聯網、元宇宙、實作量子電腦雲端計算等78場次課程活動，其中元宇宙、量子電腦、AI技術更是首次推出，希望豐富學生的寒假生活。

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▲北市教育局首推元宇宙寒假科教營隊，圖為去年冬令營隊宣傳。（圖／北市教育局提供）

教育局表示，為鼓勵女性參加，科技教育寒假營隊優先以個別課程核定招收名額30%為女性名額，同時為兼顧經濟弱勢學生參與機會，在女性保障名額抽籤篩選完畢後，再提供20% 保障名額給台北市低收、中低收家庭學生，落實「女力參與、教育平權」核心理念；錄取名單預計1月17日在「台北市科技教育網」和各個主辦學校宣傳網站公布。

今年的寒假自造教育營隊豐富且多元，北市教育局指出，北市永春3A中心及7所自造科技中心，規劃精彩營隊活動，石牌、南門及龍山科技教育中心特別為虎年設計「福氣虎開運了」、「麥克納姆輪車體驗」及「書燈DIY」課程，讓參與學生邊享受自造成為maker樂趣，邊學習「平衡與槓桿」、「基本電學及微動開關」應用原理。

要是在寒假期間疫情升溫，教育局表示，部分營隊將改為線上方式辦理，於「台北酷課雲」網站開設同步直播課程，並寄送材料包予錄取課程學生，改為線上方式辦理課程，屆時將公告於「教育局網站」及「台北市科技教育網」，豐富學生寒假生活。