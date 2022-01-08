年輕人考機車執照前先參加講習　有效降低肇事風險

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉出席高雄監理所感恩茶會。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「每一位年輕人都是我們的寶貝，都需要我們呵護!」，東港安泰醫院榮譽長蘇清泉因獲贊助交通部公路總局高雄區（含屏東）監理所號召的機車訓練贊助活動，出席「我的青春我做主」感恩茶會有感而發，由於參加機車駕訓較未受訓者違規風險降低32%，肇事風險降低20%，提醒年輕朋友一定要參加這項講習，確保交通安全。

高雄區監理所為提升騎士騎乘安全，即日起至今年11月底止，民眾參加駕訓班機車訓練並考取駕照，每人補助1300元，今年補助名額達2140人，創下南台灣歷年新高。東港安泰醫院及蘇天生文基金會贊助了40位學員，該醫院榮譽院長蘇清泉獲邀監理所出席這項感恩茶會。

會中有參加受訓的年輕學員分享騎乘機車經驗表示，開始學騎機車，多數是父親憑經驗教導，對新增加的交通法令不清楚，參加訓練後才發現先前騎車方法很危險。

蘇清泉說，「珍惜生命」是他一生懸命，念茲在茲的永恆信念，也是身為醫者持之以恆的基本態度。根據國立交通大學運輸管理研究所專業研究的結論，經過駕訓中心專業訓練之後取得駕照者，無論普通或重型機車，其肇生車禍而傷亡的比例，遠低於未經過專業駕訓而取得機車駕照者。顯示這項作法相當有意義，值得支持，更希望年輕朋友在參加考照前先參加這項訓練，寶貝自己的生命。