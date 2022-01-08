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「證嚴法師」2句話成許願池！各界名人慘遭無情嘲笑　慈濟回應了

▲花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊，拜會證嚴法師恭賀慈濟五十五周年生日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲證嚴法師身分疑似遭到冒用。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

臉書近日出現一個以「證嚴法師」為名稱的帳號，分享一段「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境」，引發大量關注，許多網友紛紛留言嘲笑各界名人、富豪，希望能讓自己「陷入相同的處境」。對此，慈濟基金會也發布最新聲明做出回應了。

據了解，臉書帳號「證嚴法師」除了與慈濟證嚴法師同名外，甚至連大頭貼都使用證嚴法師的肖像，使得不少人都誤以為該帳後就是證嚴法師所設立，而帳號的使用者6日也分享一段「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境」的文字，短短一天就吸引了7000多人按讚、2000多則留言，甚至還有近1000次的分享，掀起一波熱議。

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▲臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（圖／翻攝自Facebook／證嚴法師）

▲臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（圖／翻攝自Facebook／證嚴法師）

留言區中也出現許多網紅，像是聞氫哥就留言，「金城武！只能靠長相吃飯～真可憐！哈哈哈」、鬼才阿水也稱，「馬斯克只會賺錢也太廢了吧，哈哈哈」、部落客黑貓老師則說，「笑死祖克柏有夠87，寫那什麼演算法有夠爛」，就連「長榮年終」、「威力彩27億得主」、「考上律師的考生」都紛紛遭到網友點名，彷彿成了另類的許願池。

慈濟基金會7日深夜在臉書發布聲明澄清，近期獲會眾反應，有特定人士以「證嚴法師｣肖像及以「證嚴法師｣之名申請臉書帳號PO文引起外界討論。對此，慈濟強調，慈濟證嚴法師並未申請臉書帳號，「本會除依規定向臉書公司反應外，亦請外界明察，特此聲明！」

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