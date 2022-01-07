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嘉義東石槍擊案是兩方互轟！土方糾紛引爆...現場疑有退休偵查佐

▲▼東石槍擊案爆出退休偵查佐涉案。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲東石槍擊案爆出退休偵查佐涉案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉三家村福德廟旁，5日晚間24歲張姓男子頭部遭槍擊倒臥車內，右太陽穴中彈，一度無生命跡象，緊急送醫被嘉義長庚醫院救回，恢復呼吸心跳，但持續留院觀察中。而稍早傳出侯姓犯嫌因經營土方事業，疑糾紛與24歲張男談判起衝突，夥同36歲張姓友人追擊對方致使其中彈後，24歲張男才自撞路旁電桿，侯嫌等人也隨即駕車逃逸，警方現場找到一把刀，侯嫌更疑似是朴子分局退休4、5年的偵查佐，經營土方事業才與張男起糾紛。

▲▼東石槍擊案爆出退休偵查佐涉案。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢方表示，1月5日晚上11時許，在嘉義縣東石鄉某土地公廟，發生槍擊案件。侯姓犯嫌等人因所營事業與張姓友人等人，發生口角糾紛，雙方均心生不滿，各自邀集友人助勢，進而互持改造手槍駁火，張姓被害駕車搭載許姓友人與侯嫌人馬持槍互相射擊之際，頭部中彈，所駕之車因此失控衝撞路邊護欄，生命垂危，侯姓犯嫌等人見狀，分別駕車逃逸。

警方獲報後，將張姓被害人送醫急救，並即時通報嘉義地檢署報請檢察官指揮偵辦，嘉檢隨即立案並指派陳睿明檢察官成立專案小組積極偵辦。

▲▼東石槍擊案爆出退休偵查佐涉案。（圖／記者翁伊森翻攝）
警方循線追查，張姓及侯姓，許姓等犯嫌6日上午，先後至嘉義縣警察局朴子分局投案，並由偵查隊帶同許姓犯嫌至雲林縣麥寮鄉某處起獲改造手槍2把（均含彈匣）及子彈4顆、彈殼1顆，再攜侯姓犯嫌至嘉義縣東石鄉某學校旁空地起獲改造手槍2把（均含彈匣）。

經承辦檢察官複訊後，認為張姓犯嫌等3人均涉及刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例之違法持有改造槍械等罪嫌，所為係五年以上有期徒刑重罪，且有相當理由認其有湮滅證據、勾串共犯之情形，向臺灣嘉義地方法院聲請羈押禁見。

對於侯姓犯嫌遭指為退休偵查佐，退休後從事土方事業，警方也正設法追查到案協助釐清，但僅張嫌到案獨自扛罪責，警方低調表示，退休員警是否涉案，相關程度仍需進一步釐清，至於是嫌疑人或是證人等身分，將待檢警追緝到案後確認。
 

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