　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

娶71歲嬤！16歲少年羞曝新婚夜棒透　4年後「性福滿滿」薪水都給她

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一對老少配曾經轟動一時，當年才16歲少年利亞迪（Selamat Riayadi）愛上71歲老婦洛哈雅（Rohaya），不顧家人反對成婚，不但說2人的新婚夜棒呆了，還擔心老婆太有魅力會外遇，把她關在家中。如今4年過去，2人依舊幸福美滿，也很「性」福，他還把賺來的工資都交給愛妻保管，深愛著洛哈雅充滿愛心且樂觀的性格。

綜合Tribunnews、中國報等報導，利亞迪當年結識朋友的母親洛哈雅，天雷勾動地火陷入熱戀，但2人年齡差距太大，曾遭外界反對，據悉曾以死相逼，這對老少配才獲准成婚。

利亞迪曾說，他娶洛哈雅與金錢無關，是真心彼此相愛，更說他與洛哈雅的新婚之夜感覺棒透了。先前也傳出利亞迪害怕「魅力四射」的洛哈雅出門會和其他男人勾搭上，因此決定把妻子關在家中，禁止她出門。

4年過去，利亞迪28日透過YouTube表示，如今的他已經成為一名按摩師傅，且妻子身體狀況依舊很好，把按摩賺來的薪水都交給洛哈雅。除了按摩之外，利亞迪也會去打零工賺錢養家，包括修剪草坪等差事。

利亞迪表示，他深愛著洛哈雅充滿愛心且樂觀的性格，而洛哈雅也很會安撫他，會在他睡覺時唱歌給他聽。

事實上，兩人的關係曾引起外界猜疑，認為可能是利亞迪覬覦洛哈雅的財產，但經過村長及村民的證實，洛哈雅實際上是個貧窮農婦，且兩人是真心相愛，若得不到彼此甚至可能相約殉情。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
夜店「團戰」影片曝！一句話引爆大亂鬥　4對8被打趴
北市檢疫旅館「1人染Omicron」！　擴大採檢81人出爐
快訊／台中女「胸口中刀」！　倒臥路上慘死
快訊／境外移入暴增41例　「這國家」返台最多
陳時中才說「境外一天50人不稀罕」　今暴增41例
快訊／今暴增「41例境外移入」！　創史上新高
獨／弒父女赴美7年花老爸2500萬　回台與男友爽住5星酒店
2022元旦戰機衝場取消！　原因和中共有關
快訊／于北辰宣布退出國民黨！　壓垮最後一根稻草曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6歲「無手腳男孩」和警察成朋友　主動搭訕：以後想跟你一樣！

大樓道路現詭異天坑！恐引爆「崩塌危機」急撤百人　離譜原因曝光

愛妻自拍淫片！人夫偷看驚覺「主角不是他」　嗨翻：美夢成真

野火席捲科州！580房屋被毀、3萬人瘋狂逃命　州長急宣布緊急狀態

高三也能參選！南韓下修「競選年齡資格」至滿18歲　國會正式通過

娶71歲嬤！16歲少年羞曝新婚夜棒透　4年後「性福滿滿」薪水都給她

美國單日暴增58萬例　創全球新高！專家警告：1月掀「病毒暴風雪」

全球物價漲翻天　CNN點名「3大食品」2022年還會繼續漲

最早迎接2022國家在這裡！　澳洲1小鎮還能每30分鐘就跨年1次

北韓也瘋船上性愛毒趴！30正妹慘遭富二代狠虐　做完拋水裡淪浮屍

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

畢書盡獻唱…新娘被迷倒：我要換老公！　躺著打燈光還虧Lulu「人的問題XD」

媽超過5點回家1歲娃「哇哇大罵」　拍桌氣PUPU下秒被討抱改露甜笑

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

6歲「無手腳男孩」和警察成朋友　主動搭訕：以後想跟你一樣！

大樓道路現詭異天坑！恐引爆「崩塌危機」急撤百人　離譜原因曝光

愛妻自拍淫片！人夫偷看驚覺「主角不是他」　嗨翻：美夢成真

野火席捲科州！580房屋被毀、3萬人瘋狂逃命　州長急宣布緊急狀態

高三也能參選！南韓下修「競選年齡資格」至滿18歲　國會正式通過

娶71歲嬤！16歲少年羞曝新婚夜棒透　4年後「性福滿滿」薪水都給她

美國單日暴增58萬例　創全球新高！專家警告：1月掀「病毒暴風雪」

全球物價漲翻天　CNN點名「3大食品」2022年還會繼續漲

最早迎接2022國家在這裡！　澳洲1小鎮還能每30分鐘就跨年1次

北韓也瘋船上性愛毒趴！30正妹慘遭富二代狠虐　做完拋水裡淪浮屍

外送員兼差幫收金融卡...每次分1千　寶盒搜出「一包」傻眼了

屏東琉球劃設空氣品質維護區　入島機車未定檢開罰500元

6歲「無手腳男孩」和警察成朋友　主動搭訕：以後想跟你一樣！

女星打麻將「被踩大忌」火大罵哭她！全場尷尬…真實身分被抖出來了

2022美妝趨勢就愛「偽素顏」　無眼影輕透妝＋母胎濃眉大刷存在感

桃園2車凌晨路口搶快側撞翻覆　駕駛輕傷疑會車未減速釀禍

大樓道路現詭異天坑！恐引爆「崩塌危機」急撤百人　離譜原因曝光

年關將至酒駕頻傳！彰化警今起至農曆年　每周連續3天大執法

國台辦稱「運抵台千萬劑疫苗」　指揮中心駁：向原廠有償購買

共機今又來擾台　2021年累積958架次進入我西南空域

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

露奶擺攤賣蛋捲警察管不住　清涼辣妹被騷擾報案

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

北韓正妹遭富二代船上狠虐！丟水裡淪浮屍

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

疫情2年來首見　日均確診破100萬例

北韓士兵瘋搶大便！新年奇葩任務曝：每天上繳10kg人屎

飛機搭一半測出陽性　她慘關廁所5小時

16歲鮮肉娶71歲嬤　4年後現況曝光

「瘋狂天才」挖26具女童屍抱睡　出院結婚

快訊／大阪診所火災25人亡　縱火嫌犯今晚證實不治

辛普森家庭2021神預言「6件事」早就演過

日本首間「電競高中」高規格設備曝光

俄65.8萬人↑染疫逝　全球第2多

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面