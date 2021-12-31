娶71歲嬤！16歲少年羞曝新婚夜棒透　4年後「性福滿滿」薪水都給她

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一對老少配曾經轟動一時，當年才16歲少年利亞迪（Selamat Riayadi）愛上71歲老婦洛哈雅（Rohaya），不顧家人反對成婚，不但說2人的新婚夜棒呆了，還擔心老婆太有魅力會外遇，把她關在家中。如今4年過去，2人依舊幸福美滿，也很「性」福，他還把賺來的工資都交給愛妻保管，深愛著洛哈雅充滿愛心且樂觀的性格。

綜合Tribunnews、中國報等報導，利亞迪當年結識朋友的母親洛哈雅，天雷勾動地火陷入熱戀，但2人年齡差距太大，曾遭外界反對，據悉曾以死相逼，這對老少配才獲准成婚。

利亞迪曾說，他娶洛哈雅與金錢無關，是真心彼此相愛，更說他與洛哈雅的新婚之夜感覺棒透了。先前也傳出利亞迪害怕「魅力四射」的洛哈雅出門會和其他男人勾搭上，因此決定把妻子關在家中，禁止她出門。

Pasangan ini Selamet Riyadi, 16 tahun & Rohaya, 71 tahun nekad bunuh diri jika tidak dinikahkan Alhamdulillah mereka selamat dinikahkanpic.twitter.com/bvravnL5SM — VOTW(@VOTW_Malaysia) July 17, 2017

4年過去，利亞迪28日透過YouTube表示，如今的他已經成為一名按摩師傅，且妻子身體狀況依舊很好，把按摩賺來的薪水都交給洛哈雅。除了按摩之外，利亞迪也會去打零工賺錢養家，包括修剪草坪等差事。

利亞迪表示，他深愛著洛哈雅充滿愛心且樂觀的性格，而洛哈雅也很會安撫他，會在他睡覺時唱歌給他聽。

事實上，兩人的關係曾引起外界猜疑，認為可能是利亞迪覬覦洛哈雅的財產，但經過村長及村民的證實，洛哈雅實際上是個貧窮農婦，且兩人是真心相愛，若得不到彼此甚至可能相約殉情。

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