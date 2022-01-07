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「不生小孩婚後就AA制」她怨男友沒肩膀　反被噓爆：只想當分母？

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲原PO無法接受婚後AA制。（示意圖／記者許力方攝）

記者黃可昀／綜合報導

夫妻之間需要AA制嗎？一名女子透露，她和男友論及婚嫁，討論到「不想生小孩」這件事，男友給出的條件是「不生小孩的話，結婚後都AA制」，包括房貸、婚宴費用、水電、瓦斯等等雜支，一律都AA制分清楚，「大家不覺得我男友這樣不ok嗎？」

原PO在Dcard表示，「我因為真的很怕痛，也很怕失去生活品質」，於是和男友表明自己婚後不想生小孩，男友聽完也答應，但有個條件是不生小孩就所有開銷都AA制，「以後租房子一起平分，若買房子頭期款一起平分，房子共同持有，房貸一起付」，日常生活中的花費，或是出去玩、吃飯的費用也都平分。

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▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO不想生小孩，也希望婚後開銷男方負責。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO聽完以後相當傻眼，「什麼東西都要算感覺很怪，男生不是應該多承擔，更有肩膀一點嗎？」有什麼方式才能說服男友不要AA制，同時又答應她不用生小孩呢？

網友看完反而認為，原PO的想法太過自私，「AA制就AA啊，是沒錢付自己的嗎？很多夫妻也都這樣，也不用在婚後吵財富管理的問題」、「他要在經濟上多承擔，那你要在家庭上多承擔嗎？你都沒有打算要多承擔，為什麼他得要多負責」、「任何事情都有代價啦，你如果今天賺得更多，還會在意AA制的問題嗎？說直白一點就是你賺得少，想找理由當分母而已。」

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