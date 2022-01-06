　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

街友不滿被踢到腳持掃把與人爭吵　南警當場壓制消弭紛爭

記者林悅／台南報導

台南市火車站附近北門路二段，6日下午發生2名遊民口角爭執，其中1名58歲曾姓男子持掃把作勢欲攻擊另名林姓男子，台南市警一分局東寧所據報，迅速派員到場查處，警方將曾男手中掃把奪下，惟曾男情緒激動不聽員警勸解，警方只好當街壓制管束曾男，待其情緒冷靜，才讓曾男離去，平息這場紛爭。

▲台南市警一分局東寧所警方，將曾男手中掃把奪下，並當街壓制管束曾男，待其情緒冷靜，才讓曾男離去，平息這場紛爭。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

▲台南市警一分局東寧所警方，將曾男手中掃把奪下，並當街壓制管束曾男，待其情緒冷靜，才讓曾男離去，平息這場紛爭。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

▲台南市警一分局東寧所警方，將曾男手中掃把奪下，並當街壓制管束曾男，待其情緒冷靜，才讓曾男離去，平息這場紛爭。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

台南市火車站北門路二段一家超商前，6日下午4時左右，有2名男子發生口角衝突，且愈吵愈兇，雙方一路吵到對面馬路上，其中1名58歲曾姓男子隨手拿1把掃把作勢欲攻擊另名林姓男子。

台南市警一分局東寧所線上機車巡邏警網據報火速馳抵，2名員警將2人隔開，並奪下曾男手中掃把，惟曾男情緒十分激動，不聽警方制止勸解，警方當街壓制曾男進行管束。

▲台南市警一分局東寧所警方，將曾男手中掃把奪下，並當街壓制管束曾男，待其情緒冷靜，才讓曾男離去，平息這場紛爭。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

員警等曾男情緒冷靜之後，才解開管束。警方初步了解，曾、林2人都是街友，案發時因曾男不滿林男踢到他的腳，而出言質問對方為何踼他，但林男否認有踢到曾男，雙方因此發生口角衝突，且愈吵愈兇，民眾發現而報請警方查處。警方待曾男情緒平息，告誡後才讓他離去，結束這場紛爭。

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
台南神秘店「賣您不曾有的感覺」　網一看心碎
桃機群聚增1例「保全確診」！王必勝赴機場23：30說明
陶晶瑩小吃店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉回應
新藥上櫃公司大手筆　發「另類年終」
台灣2家石斑魚有禁藥「被陸禁進口」　漁業署回應了
快訊／桃機群聚傳今晚又1例確診　桃市府證實
被小春狠嗆　《全明星》胡宇威回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北台64線「賓士車自撞翻覆」　駕駛無呼吸心跳

街友不滿被踢到腳持掃把與人爭吵　南警當場壓制消弭紛爭

快訊／新北永和公寓火警！傳1男1女受困虛驚　住戶焦急抱一起痛哭

快訊／高雄拾荒男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴槍、噴辣椒水壓制

獨／偷親女高中生竟反告數罪　恐怖男出庭噁嗆：台灣女生很厲害

國產內線疑案「超大咖陣容」　4上市公司董事長遭同步約談

全國擴大取締酒駕專案7日上路　警政署將動員全國4381警力

快訊／男嬰生母找到了！無力扶養棄育幼院門口：盼獲良好照顧

欠繳上千筆國道通行費、罰鍰40萬　桃園男5筆土地遭查封拍賣

快訊／涉「內線交易」遭搜索！國產建材實業前董事長50萬交保

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

快訊／新北台64線「賓士車自撞翻覆」　駕駛無呼吸心跳

街友不滿被踢到腳持掃把與人爭吵　南警當場壓制消弭紛爭

快訊／新北永和公寓火警！傳1男1女受困虛驚　住戶焦急抱一起痛哭

快訊／高雄拾荒男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴槍、噴辣椒水壓制

獨／偷親女高中生竟反告數罪　恐怖男出庭噁嗆：台灣女生很厲害

國產內線疑案「超大咖陣容」　4上市公司董事長遭同步約談

全國擴大取締酒駕專案7日上路　警政署將動員全國4381警力

快訊／男嬰生母找到了！無力扶養棄育幼院門口：盼獲良好照顧

欠繳上千筆國道通行費、罰鍰40萬　桃園男5筆土地遭查封拍賣

快訊／涉「內線交易」遭搜索！國產建材實業前董事長50萬交保

喬帥今晚不會被遣返至少在飯店待72小時　等10日聽證會結果

快訊／新北台64線「賓士車自撞翻覆」　駕駛無呼吸心跳

2022必收香水！Jo Malone玫瑰花語系列、diptyque玫瑰之水淡香精

老公外遇「婆婆都知道」！放任小三到家狂歡　人妻崩潰：我很差嗎

快訊／桃機群聚增1例「保全確診」！王必勝急赴機場　23：30說明

天心視訊老公哭了「過年飛韓祭祖」　賣台北40坪豪宅嚇到老母

《千萬別抬頭》十大台灣神巧合情節　第一名網友笑翻：真實改編　

陶晶瑩小吃店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉回應：下次我請你

加拿大同意賠償受虐原住民兒童8640億元　原民組織批：空頭支票

12.4萬入手電動小車！東風小康最新「Mini EV」外型神似Swift

社會熱門新聞

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

最高法院年終趕進度　3惡魔釀17冤魂統統免死

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

千字文控長官性侵輕生亡　執行長被逆轉起訴刑15年

即／幫潑屎妹復仇　黑底爸找人糞襲160cm男

嘉義民雄2車相撞　各自兩輪離地

台大木子小姐墜樓亡　手機藏一封信

獨／500天讓執行長被逆轉　哥哽咽憶妹說話了

永豐餘台東廠工安意外！廢紙箱倒塌1死

南投3死扯出驅魔案　前女友曾告3死者

高雄遲緩兒遭球棒隊痛毆！4嫌殺人未遂罪移送

即／失蹤1個月　彰化線西15歲少女找到了

更多熱門

相關新聞

追打外遇夫害命　醋妻抑鬱11天離世

追打外遇夫害命　醋妻抑鬱11天離世

新北市1對60多歲的曾姓夫妻長年相伴，去年妻子懷疑曾姓老公有外遇，2人為此發生爭執，曾妻一怒之下，在家裡拿掃把追打曾男，導致曾男跌倒，頭部重擊地板破裂，因大出血陷入昏迷，曾妻請家人幫忙叫救護車仍回天乏術，曾妻自責害死老伴，為此茶不思飯不想，11天後抑鬱而終，台北地檢署將全案處分不起訴。

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

婦居無定所虛弱佇街頭　警供熱食再助她尋得容身之所　

婦居無定所虛弱佇街頭　警供熱食再助她尋得容身之所　

輕打街友2巴掌竟不治　男子重判7年2月

輕打街友2巴掌竟不治　男子重判7年2月

遊民睡覺被載走　遭垃圾車活活碾碎

遊民睡覺被載走　遭垃圾車活活碾碎

關鍵字：

街友掃把爭吵壓制消弭紛爭

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

高端超搶手！兒科醫證實：診所的已經打完了

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面