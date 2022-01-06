街友不滿被踢到腳持掃把與人爭吵　南警當場壓制消弭紛爭

記者林悅／台南報導

台南市火車站附近北門路二段，6日下午發生2名遊民口角爭執，其中1名58歲曾姓男子持掃把作勢欲攻擊另名林姓男子，台南市警一分局東寧所據報，迅速派員到場查處，警方將曾男手中掃把奪下，惟曾男情緒激動不聽員警勸解，警方只好當街壓制管束曾男，待其情緒冷靜，才讓曾男離去，平息這場紛爭。

▲台南市警一分局東寧所警方，將曾男手中掃把奪下，並當街壓制管束曾男，待其情緒冷靜，才讓曾男離去，平息這場紛爭。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

台南市火車站北門路二段一家超商前，6日下午4時左右，有2名男子發生口角衝突，且愈吵愈兇，雙方一路吵到對面馬路上，其中1名58歲曾姓男子隨手拿1把掃把作勢欲攻擊另名林姓男子。

台南市警一分局東寧所線上機車巡邏警網據報火速馳抵，2名員警將2人隔開，並奪下曾男手中掃把，惟曾男情緒十分激動，不聽警方制止勸解，警方當街壓制曾男進行管束。

員警等曾男情緒冷靜之後，才解開管束。警方初步了解，曾、林2人都是街友，案發時因曾男不滿林男踢到他的腳，而出言質問對方為何踼他，但林男否認有踢到曾男，雙方因此發生口角衝突，且愈吵愈兇，民眾發現而報請警方查處。警方待曾男情緒平息，告誡後才讓他離去，結束這場紛爭。